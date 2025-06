„Kulinarischer Stern 2025“ Mit Familienrezept zum Stern: Bärlauchbrot im Hettstedter Kolpingwerk wird zum Preisträger

Das Kolping-Berufsbildungswerk in Hettstedt hat für sein Bärlauchbrot einen „Kulinarischen Stern 2025“ in Sachsen-Anhalt gewonnen und gibt Einblicke in die Backstube.