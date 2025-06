Wenn künftig neue Windkraft- oder Solaranlagen in Falkenstein/Harz errichtet werden, dann will die Stadt mehr mitreden. Was sie will und fordert, regelt eine neue Leitlinie.

Falkenstein/Harz/MZ/KU. - Wenn in Falkenstein künftig Windkraft- oder Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet werden, dann will die Stadt daraus auch einen Nutzen ziehen. Mit einer kommunalen Leitlinie für faire Windkraft- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Stadt will sie eine Regelung schaffen, mit der „ein Höchstmaß an Wertschöpfung vor Ort“ gesichert werden kann.