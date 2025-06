Christine Gering wird dafür ausgezeichnet, das Dorint Hotel Charlottenhof zur besten Adresse in Halle gemacht zu haben. Sie sieht es als Teamleistung, benennt aber auch die Schattenseite ihres Jobs.

Dorint Hotel Charlottenhof in Halle

Halle (Saale)/MZ - Seit November 2018 trägt Christine Gering als Direktorin die Gesamtverantwortung für das Dorint Hotel Charlottenhof in Halle. Bereits seit 1997 war sie die stellvertretende Direktorin des Hauses. Laut dem „Trebing-Lecost Hotel Guide“ hat sich das Dorint in Halle unter Gerings Führung trotz des zunehmenden Wettbewerbs als unangefochtene Nummer eins behauptet. In der neuesten Ausgabe des Hotel Guides wird Gehring nun zur Hotelmanagerin des Jahres gekürt.