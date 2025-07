die Temperaturen der letzten Tage sind erdrückend. Hitze und Trockenheit führen derzeit auch immer wieder zu Vegetationsbränden. Das Wald- und Feldbrandrisiko in Halle und dem Saalekreis wächst, die Warnstufen auch. Meine Kollegin Luisa König berichtet von dem jüngsten Vorfall nahe Spickendorf und davon, wie sich die Feuerwehren auf die Lage einstellen.

In der Fraktion MitBürger/Volt im halleschen Stadtrat steht derweil ein Personalwechsel an. Der langjährige Stadtrat Detlef Wend will sein Mandat niederlegen. Warum er den Schritt jetzt für richtig hält und wer für ihn nachrücken soll, schreibt mein Kollege Jonas Nayda in seinem Artikel.

Die Hallenserin Charlott Josefin Heinze verliert derweil gar keinen Gedanken ans Aufhören. Warum auch? Sie hat es mit Selbstvermarktung geschafft, zu einem weltweit gebuchten Model zu werden. Nun ist ihr der nächste Coup gelungen. Sie ist eines des weltweiten Gesichter der Beautymarke Estée Lauder.

Ihr Denny Kleindienst