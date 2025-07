Hitze, Trockenheit und erste Vegetationsbrände: Das Wald- und Feldbrandrisiko in Halle und dem Saalekreis wächst – die Warnstufen auch. So bereiten sich die Feuerwehren vor.

Brandgefahr in Halle und dem Saalekreis steigt - so handeln die Feuerwehren

Spickendorf/Landsberg/Halle/MZ. - Ausgerechnet am bislang heißesten Tag des Jahres mit Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius im Schatten kam es, wie es kommen musste: Ein Feldbrand brach in Landsberg nahe Spickendorf und Petersdorf aus. Er griff auf zwei weitere Felder über und bewegte sich Richtung Ortschaft. Mehr als 50 Feuerwehrmänner sind im Großeinsatz, um zu löschen, was durch wohl durch Funkenflug bei einen Mähdrescher entflammt war. Es ist dürfte erst der Anfang einer möglicherweise heißen Wald- und Feldbrandzeit in Halle und dem Saalekreis sein.