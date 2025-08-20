Wohl mit Herbiziden beschädigen Unbekannte den Sportplatz des FSV Raßnitz. Im Rasen hinterlassen sie die Initialen des Lokalrivalen SG Döllnitzer. Doch auch dort klagt man über Sachbeschädigungen. Beide Vereine haben nun die Nase voll - und wollen ein Zeichen setzen.

Zwei dieser SGD-Schriftzüge finden sich im Rasen der Raßnitzer.

Döllnitz/Rassnitz/MZ. - „SGD“ so steht es aktuell Braun auf Grün auf dem Sportplatz des FSV Raßnitz geschrieben. Gleich an zwei Stellen fanden die Verantwortlichen des Sportvereins zu Beginn dieser Woche das Kürzel auf dem Rasen ihres Spielfeldes – von Unbekannten vermutlich mit Herbiziden hinterlassen. Während die drei Buchstaben im Profifußball für die SG Dynamo Dresden stehen, ist die Interpretation am Unterlauf der Weißen Elster eine andere: SG Döllnitz.