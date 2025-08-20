weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  SG Döllnitz und FSV Raßnitz veröffentlichen Appelle: Vandalismus in der Schkopauer Elsteraue: Täter hinterlassen Schriftzüge auf Spielfeld

Wohl mit Herbiziden beschädigen Unbekannte den Sportplatz des FSV Raßnitz. Im Rasen hinterlassen sie die Initialen des Lokalrivalen SG Döllnitzer. Doch auch dort klagt man über Sachbeschädigungen. Beide Vereine haben nun die Nase voll - und wollen ein Zeichen setzen.

Von Robert Briest 21.08.2025, 00:13
Zwei dieser SGD-Schriftzüge finden sich im Rasen der Raßnitzer. FSV Raßnitz

Döllnitz/Rassnitz/MZ. - „SGD“ so steht es aktuell Braun auf Grün auf dem Sportplatz des FSV Raßnitz geschrieben. Gleich an zwei Stellen fanden die Verantwortlichen des Sportvereins zu Beginn dieser Woche das Kürzel auf dem Rasen ihres Spielfeldes – von Unbekannten vermutlich mit Herbiziden hinterlassen. Während die drei Buchstaben im Profifußball für die SG Dynamo Dresden stehen, ist die Interpretation am Unterlauf der Weißen Elster eine andere: SG Döllnitz.