Sommer, Sonne, Schokolade: Was in Sachsen-Anhalt in den Sommerferien so los ist

Halle (Saale)/MZ. - Die Seele baumeln lassen, draußen sein und Spaß haben: In Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt es in den Sommerferien vom 24. Juni bis 3. August viel zu entdecken. Die Redaktion hat einige Tipps zusammengestellt:

Schokoladiger Familientag bei Halloren in Halle

Die Halloren Schokoladenfabrik richtet am Samstag, 13. Juli, ein Familienfest aus. Neben den Attraktionen der Halloren Erlebniswelt können sich Kinder ab 10 Uhr in der Delitzscher Straße auf einer Hüpfburg austoben. Außerdem sind Kinderschminken, Glücksrad, Torwandschießen sowie andere Spiele angekündigt. Neben leckerer Schokolade soll es zudem Speisen vom Grill geben.

Bei Halloren in Halle sind die handgefertigten Pralinen besonders beliebt. (Foto: dpa)

Sommer-Jahrmarkt auf dem Hallmarkt in Halle

Am Donnerstag, 11. Juli, öffnet auf dem Hallmarkt in Halle der Sommer-Jahrmarkt. Wer sich traut, unternimmt eine Fahrt auf der XXL-Krake, quasi eine Steigerung der bekannten Spinne - nur höher und schräger. Dazu gibt es eine Familienachterbahn, eine Piratenschaukel sowie zwei Kinderfahrgeschäfte für die Jüngsten. Diese können sich vielleicht auch schon beim Ball- oder Büchsenwerfen testen. Bis zum 22. Juli ist täglich ab 12 Uhr geöffnet.

Verstecken im neuen Maislabyrinth in Petersberg

Was machen Kinder am liebsten? Verstecken spielen. Dafür bietet das 35.000 Quadratkilometer große Maislabyrinth in Petersberg (Saalekreis) die perfekte Voraussetzung. Etwa eine Stunde können Familien für die verrückte Suche einplanen. Dabei geht es nicht nur darum, den Ausgang durch die zwei Meter hohen Pflanzen zu finden, sondern auch sieben Stempel.

Wer alle Stationen entdeckt hat, kommt mit der abgestempelten Eintrittskarte in den Lostopf und hat die Chance, einen Präsentkorb zu gewinnen. Übrigens: Irrgärten gibt es auch „Im Urpferdchen“ am Geiseltalsee (Saalekreis), in Rackith (Landkreis Wittenberg) oder Eckartsberga (Burgenlandkreis), wegen der letzten Unwetter ist der Irrgarten Altjeßnitz derzeit geschlossen.

Auf zum Petersberger Maislabyrinth! (Foto: dpa)

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden.

Sommerferien in Halberstadt: So machen die Ferien Spaß

Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Winzig und riesig: Insektenschau im Zoo Leipzig

Eine Tour in den Leipziger Zoo lohnt sich allemal, an diesen Tagen aber ganz besonders. Denn dort sind derzeit Insekten im XXL-Format zu erleben. Den Krabbeltieren ist bis zum Jahresende eine Ausstellung gewidmet: „Winzige Giganten“ zeigt riesige Nachbildungen 27 verschiedener Insekten.

Das Modell einer Eintagsfliege ist im Zoo Leipzig zu sehen. Seit Juni bevölkern 27 „Winzige Giganten“ den Zoo. So lautet der Titel einer Ausstellung zu Insekten aus aller Welt. Mit bis zu 2,5 Metern Höhe und drei Metern Länge stehen die sonst winzigen Lebewesen den Zoobesuchern gegenüber und bieten eine interessante Perspektive. (Foto: dpa)

Mit dieser außergewöhnlichen Schau möchte der Zoo Leipzig auf die große Bedeutung der kleinen Lebewesen aufmerksam machen. Passend dazu auch die Insekten-Entdeckertage an diesem Wochenende. Am 6. und 7. Juli, jeweils von 10 bis 17 Uhr, erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm rund um die besonderen Tiere.

Naturkunde mit Herrn Franke bei Magdeburg

Raus aus der Landeshauptstadt, rein in die Natur: Im Magdeburger Umland, in Nedlitz (Jerichower Land) können Kinder und Familien ihr eigenes, kleines Bäumchen eintopfen. Dabei erfahren sie viel Wissenswertes über die heimische Flora und Fauna.

Begleitet wird die Aktion von Bernhard Franke, dem Initiator der „Naturnahen Schülerakademie“. Der 71-Jährige betreibt in Nedlitz einen Forstbetrieb und baut Nordmann-Tannen an. In den Sommerferien bietet Franke seinen Exkurs in die Natur für Vorschulkinder, aber auch Hortgruppen (Klasse 1 bis 5) jeden Donnerstag nach Anmeldung in einem Zeitfenster von 9 bis 13 Uhr an. Interessierte Familien (ab zehn Personen) können sich freitags anmelden. Die Uhrzeit wird dabei individuell vereinbart.

Anmeldung per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch: 0151/5365 4490 3

Zu den Hightech-Dinos nach Bruckdorf in Halle

In einer 2.500 Quadratmeter großen Halle in Bruckdorf in Halle erwachen die Urzeitriesen zum Leben. Dort zeigt das Familienunternehmen Huppertz seit Ende Juni 50 Hightech-Dinosaurier-Roboter. T-Rex und Co. sind einigermaßen zahm. Anfassen ist also erlaubt! Mittels modernster Technik können sich die lebensgroßen Hightech-Dinos bewegen. Die Schau läuft bis zum 4. August.

Der Dinosaurier mit seinen auffälligen Hörnern soll vor 78 Millionen Jahren durch Nordamerika gestreift sein. (Foto: Evolutionsmusee/Colorado State U)

„Himmelsscheibenwochen“ in der Arche Nebra

Das Besucherzentrum Arche Nebra am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra lädt vom 1. bis zum 12. Juli 2024 zu den „Himmelsscheibenwochen“ ein. Beim Sommerferienprogramm werden Kindern montags bis freitags Mitmach-Angebote unterbreitet.

Die Mitmachangebote stehen zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Plan. Am 1. und 8. Juli 2024 werden Himmelsscheiben aus Zinn gegossen, am 2. und 9. Juli 2024 erschafft der Nachwuchs „Sonnenbilder“. „Schmück dich!“ heißt es am 3. und 10. Juli 2024, wenn aus Draht Ketten, Anhänger und Ohrringe nach bronzezeitlichen Vorbildern angefertigt werden. Mit dem Abreiben der skandinavischen Felsbildmotive mittels Frottagetechnik probieren sich die Teilnehmenden am 4. und 11. Juli 2024 aus. Und alle Sternsucher sind am 5. und 12. Juli 2024 eingeladen, sich mit Sternbildern und Tierkreiszeichen zu beschäftigen.

Im Landesmuseum in Halle/Saale begutachten wissenschaftliche Mitarbeiter die über 3600 Jahre alte "Himmelsscheibe von Nebra". (Foto: dpa)

Alle Angebote sind für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 03 44 61/25 52 13 oder per E-Mail unter [email protected]

Tipp: Während der „Himmelsscheibenwochen“ haben Mädchen und Jungen bis 16 Jahren freien Eintritt in die Arche Nebra. Sie können die Dauerpräsentation, die Planetariumsshow und die aktuelle Sonderschau „Die Himmelsscheibe von Nebra – eine virtuelle Reise“ in Form der Virtual-Reality-Experience erleben.

Ferienwerkstatt am Stammsitz der Himmelsscheibe von Nebra

In den sachsen-anhaltischen Sommerferien finden dienstags bis freitags im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale) im Rahmen der Sonderausstellung „Magie – das Schicksal zwingen“ Programme für Familien statt. Jede Ferienwoche steht dabei unter einem anderen Motto. So geht es vom 2. bis zum 5. Juli 2024 von 10 bis 12 Uhr um „Magische Helfer – Amulette und Talismane für jeden Anlass“.

Eine Anmeldung ist erforderlich – telefonisch unter 03 45/52 47-375, -361 oder -465 sowie per E-Mail unter [email protected] oder www.magie-ausstellung.de

Für Schlumpf-Freunde: Blaue Sammlung in Oschatz

„Willkommen in der Schlumpfwelt“ – so lautet das Motto der neuen Sonderausstellung, die im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum in Sachsen zu sehen ist. Dort teilt Stephanie Steiner ihre besondere Sammelleidenschaft mit allen Fans der Schlümpfe.

Ob als Spielzeug, Ü-Ei-Figur oder Plüschtier – in der Sonderschau gibt es für jeden etwas zu entdecken. Insgesamt zählen um die 5.000 Stücke zur Sammlung, davon über 1.000 Schleich-Figuren.

Auf zur Schatzsuche mit der Mansfelder Bergwerksbahn

Schon einmal vormerken: Am 3. August geht es mit der ältesten, betriebsfähigen Schmalspurbahn Deutschlands auf große Schatzsuche. Die Mansfelder Bergwerksbahn startet am besagten Tag um 14.45 Uhr in Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Groß und Klein sind herzlich dazu eingeladen, sich zu verkleiden. Denn als Abenteurer, Forscher oder Bahn-Pirat lässt sich der Schatz mit Sicherheit am besten finden.

Hinter die Kulissen schauen am Flughafen Halle-Leipzig

Vom Check-in über die Personenkontrolle bis hin zur Feuerwache: Auf dem Flughafengelände Halle-Leipzig ist Betrieb. Für Gäste, die nicht fliegen aber einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen, werden verschiedene Rundgänge für Gruppen angeboten.

Anmelden kann man sich etwa für eine zweistündige Jugend-Tour. Junge Heranwachsende erfahren bei der Führung einiges über die Luftfahrtgeschichte der Region – und sind live mit dabei, wenn eine Riesenmaschine flugfertig gemacht wird.

Mit Spraydose und Marker im Kunsthaus Salzwedel

Beim viertägigen Street-Art-Workshop im Kunsthaus Salzwedel (Altmarkkreis) tauchen Jugendliche ab zwölf Jahren in die Welt der urbanen Kunst ein. Begleitet von zwei Profis, erlernen die jungen Künstler den verantwortungsvollen Umgang mit Spraydosen, Marker, Pinsel und Cutter.

Nach einer Einführung in die verschiedenen Techniken, geht es an die praktische Umsetzung: die eigenen und gemeinsamen Kunstwerke. Gesprayt wird übrigens mit Erlaubnis der Hansestadt Salzwedel auf einer öffentlichen Fläche. Der Workshop findet vom 1. bis 7. Juli, von 10 bis 16 Uhr statt.

Wobau ruft zum Hüpfspaß im Magdeburger Elbauenpark

Hüpfburgen, Trampoline, Kletterberge: Seit zehn Jahren lockt die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Magdeburger Kinder, Eltern und Großeltern in den Elbauenpark Magdeburg zum Hüpfen und Toben in den Sommerferien.

Wobau-Ferienspaß feiert in diesem Sommer zehnjähriges Jubiläum im Elbauenpark (Foto: Veranstalter)

Zum Jubiläum hat sich die Wobau nun etwas Besonderes einfallen lassen: Neben den mehr als 30 Attraktionen, können die Gäste den XXL-Gigaparcours erleben. Der Wobau-Ferienspaß, samt größtem Hindernisparcours Ostdeutschlands, ist täglich bis zum 21. Juli von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Spiele entwickeln und Codes knacken in den LutherMuseen

Die Luther-Städte Eisleben, Mansfeld und Wittenberg bringen an den fünf Standorten der LutherMuseen ein vielfältiges Ferienprogramm auf die Beine: In der Sommerwerkstatt in Luthers Elternhaus (Mansfeld) können Kinder ab fünf Jahren vom 24. Juni bis 5. Juli ihre eigenen kleinen Specksteine gestalten: vom Entwurf bis zum Kunstwerk.

Im Augusteum (Wittenberg) erfahren Kinder und Jugendliche in einem 90-minütigen Workshop (am 2./23. Juli), wie man geheime Botschaften entschlüsselt – und sie können dabei auch ihre eigene Geheimschrift entwickeln. Vom 31. Juli bis 1. August werden in Eisleben alte Spiele neu entdeckt und sich die Fragen gestellt: Was macht ein Spiel zu einem guten Spiel? Und wie lässt sich ein Brettspiel digitalisieren? Neben diesen, werden noch mehr Workshops angeboten, wie „Mittelalterliche Kinderspiele“ oder „Medienrevolution Buchdruck“.