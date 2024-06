Wer Kinder hat und den nächsten Urlaub unternehmen will, kann dies meist nur in den Schulferien tun. Wann sind in Sachsen-Anhalt die Ferien? Hier ein Überblick.

Ferien 2024, 2025 und 2026 in Sachsen-Anhalt: Alle Termine auf einen Blick

Der Termin für die Sommerferien in Sachsen-Anhalt wird nicht vom Bundesland selbst entschieden.

Magdeburg/DUR - Ferienzeit ist für viele Familien Urlaubszeit. In Sachsen-Anhalt gibt es im Jahr sechsmal Ferienzeit. Diese sind im Sommer, Winter, über Weihnachten, an Pfingsten, im Herbst und zu Ostern. Wann genau die Schulferien anfangen und enden, ist in unserer Übersicht zu finden.

Welche Ferien gibt es überhaupt in Sachsen-Anhalt?

Winterferien

Osterferien

Pfingstferien

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Wann sind die nächsten Ferien in Sachsen-Anhalt?

Die vergangenen Ferien waren die Pfingstferien. Sie gingen vom 21. bis 24. Mai 2024. Die nächste schulfreie Zeit ist in den Sommerferien. Die sind in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr vom 24. Juni bis 3. August 2024.

Ferien in Sachsen-Anhalt 2024

Winterferien: 5. bis 9. Februar 2024

Osterferien: 25. bis 30. März 2024

Pfingstferien: 21. bis 24. Mai 2024

Sommerferien: 24. Juni bis 3. August 2024

Herbstferien: 30. September bis 11. Oktober 2024

Ferientag: 1. November 2024

Weihnachtsferien: 23. Dezember 2024 bis 4. Januar 2025

Ferien in Sachsen-Anhalt 2025

Winterferien: 27. bis 31. Januar 2025

Osterferien: 7. bis 19. April 2025

Pfingstferien: 30. Mai 2025

Sommerferien: 28. Juni bis 8. August 2025

Herbstferien: 13. bis 25. Oktober 2025

Weihnachtsferien: 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026

Ferien in Sachsen-Anhalt 2026

Winterferien: 31. Januar bis 6. Februar

Osterferien: 30. März bis 4. April

Pfingstferien: 26. Mai bis 29. Mai

Sommerferien: 4. Juli bis 14. August

Herbstferien: 19. bis 30. Oktober

Weihnachtsferien: 21. Dezember 2026 bis 2. Januar 2027

Einschulung 2024 in Sachsen-Anhalt

Die Einschulung in Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2024 am 5. August.

Einschulung 2025 in Sachsen-Anhalt

Die Einschulung in Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2025 am 9. August.

Einschulung 2026 in Sachsen-Anhalt

Die Einschulung in Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2026 am 15. August.

Besonderheit der Sommerferien in Sachsen-Anhalt

Die Termine für die Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Osterferien und Pfingstferien darf Sachsen-Anhalt selbst bestimmen. Die Sommerferien hingegen werden von der Kultusministerkonferenz geplant.

Der Grund dafür ist, dass so vermieden werden soll, dass alle Länder gleichzeitig Ferien haben und es dadurch zu überlasteten Autobahnen kommen könnte. Ebenfalls soll gewährleistet werden, dass es "eine gleichmäßigere Nachfrage an Urlaubsangeboten" gibt, heißt es auf der Kultusministerkonferenz-Seite.

Für die jeweilige Festlegung der Sommerferientermine wurden die Bundesländer in fünf Gruppen eingeteilt. Sachsen-Anhalt ist hierbei zusammen mit Bremen, Sachsen, Niedersachsen und Thüringen in einer Gruppe.