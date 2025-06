Es soll sich was regen in der gehobenen Mittelklasse, denn nun probt die luxuriöse Citroën-Schwester DS den Aufstieg: Der neue N°8 will endlich premium sein. Das hat aber seinen Preis.

DS macht Ernst und klopft jetzt an die Tür zur gehobenen Mittelklasse. In diesem Sommer bringt die luxuriöse Citroën-Schwester dafür ihr neues Flaggschiff N°8 an den Start.

Dieses will es als eigenwillige Mischung aus Limousine und SUV mit Konkurrenten wie dem BMW i4 oder dem Audi Q6 e-tron aufnehmen. Die Preise dafür sind allerdings nicht minder ambitioniert und starten bei 57.700 Euro, teilte der Hersteller mit.

Bis zu 750 Kilometer soll das neue Modell weit kommen

Technisch macht DS damit innerhalb der Stellantis-Familie einen großen Schritt nach vorn. Der 4,82 Meter lange Fünftürer bedient sich erstmals der neuen, großen Konzernplattform, die ausschließlich für Elektroantriebe entwickelt wurde. Schon im Basismodell bringt die einen Motor mit 169 kW/230 PS und einen Akku mit 74 kWh, der für 572 Norm-Kilometer reichen soll.

Alternativ gibt es einen Frontmotor mit 180 kW/245 PS oder eine Allradvariante mit 257 kW/350 PS. Beide haben einen 97,2 kWh großen Akku und kommen so auf Normreichweiten von bestenfalls 750 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit gibt DS mit 190 km/h an und geladen wird mit 11 oder 22 kW am Wechsel- und bis zu 160 kW am Gleichstrom.

Platz für Extravaganz soll es auch 2025 geben

Während die Elektrotechnik Mainstream ist, versprechen die Designer jene Extravaganz, die den Citroën DS („La Déesse“) vor 70 Jahren zum futuristischen Blickfang gemacht hat. Dafür stehen dem Hersteller zufolge eine auffällige Zweifarblackierung und ein markantes Beleuchtungskonzept mit messerscharfen Scheinwerfern und einem LED-Kühler. Dazu gibt es innen avantgardistische Sitzpolster, beleuchtete Konsolen und ein Lenkrad mit x-förmigen Speichen.