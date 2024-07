Wer gemütlich in der ersten Reihe an Mallorcas Stränden liegen will, soll die Liegen künftig per App reservieren können.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Früh aufstehen, Strandliege mit dem Handtuch reservieren und dann zurück ins Bett – das soll ab nächstem Jahr an einigen Stränden auf Mallorca nicht mehr möglich sein. Unter anderem an der berühmten Playa de Palma sollen Touristen ihre Liege nicht mehr per Badetuch reservieren können.

Denn die Verwaltung der Inselhauptstadt Palma setzt auf eine digitale Lösung. Wie die "Mallorca Zeitung" berichtet, werden die begehrten Strandplätze an fünf Stränden in Palma künftig per App vergeben. Urlauber sollen sie einfach per Smartphone oder Tablet buchen können.

Die Modernisierung ist ab 2025 an den Stränden Ciutat Jardí, Cala Estància, Can Pere Antoni, Cala Major und Playa de Palma geplant. Hier sollen Badegäste auch kostenloses Internet nutzen können. Die App soll außerdem einen Überblick liefern, wie voll welcher Strand ist.

Liegen an Mallorcas Stränden: Handtuch-Krieg nimmt neue Ausmaße an

Das Nutzen von Liegen und Sonnenschirmen an Mallorcas Stränden ist in der Regel kostenpflichtig. An der Playa de Palma kostet eine Liege am Tag beispielsweise sechs Euro, ein Sonnenschirm ebenso. Mit der App sollen Urlauber ab 2025 auch die Möglichkeit haben, Liegen nur stundenweise zu mieten und zu bezahlen.

Zuletzt hatten die Reservierungen per Handtuch immer wieder für Frust und Streit gesorgt – manche Medien sprachen sogar von einem regelrechten Handtuch-Krieg. Denn nachdem Liegen nachts weggeräumt wurden, damit sie nicht schon am frühen Morgen mit Handtüchern reserviert werden können, nutzten viele Urlauber eine neue Masche: Sie hängten einfach ein Handtuch an die Sonnenschirme, um sich den Platz so zu reservieren.