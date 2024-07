gegen 19 Uhr kehrt meist Ruhe ein in den Redaktionsalltag. So sah es jedenfalls gestern Abend aus. Unser Sportredakteur Tobias Große hatte zwar noch 90 unvorhersehbare Minuten vor sich, wie der HFC sich ab 20.30 Uhr in der Regionalliga beim Auftakt in Chemnitz schlägt – „Der Absteiger deutet Talent an, es ist aber auch zu sehen. dass das Team noch Zeit benötigt“, lautet wenige Stunden später sein erstes Resümee –, aber für den Lokalteil Halle schien alles abgeschlossen.

Plötzlich noch zweite Schicht als Reporter

Der Großbrand in Halle war vom Riebeckplatz aus zu sehen. (Foto: Horvath)

Chefreporter Dirk Skrzypczak und ich fachsimpelten noch ein wenig über den Wahltermin für die durch den Rücktritt des suspendierten Bernd Wiegand nunmehr vorzeitigen Oberbürgermeisterwahlen – ich tippe übrigens auf den 19. Januar -, da erreichte Dirk die Nachricht „Rauchsäule über einem Gewerbebetrieb“. Es wurde dann noch eine zweite Schicht für ihn. So können Sie nicht nur hier, sondern auch heute morgen auf der ersten Lokalseite seinen Bericht über ein in mehrerer Hinsicht dramatisches Feuerinferno lesen.

Kein typischer Bürojob

Als wir die Seiten gestern Abend freigegeben hatten, stand dort noch der Text über den Zusammenbruch des RAW. Die alten Hallen sind so baufällig und gefährlich, dass niemand mehr die Ruinen betreten darf. All das verpassen Sie heute nicht – weder gedruckt noch digital. In der Print- und E-Paper-Ausgabe finden Sie den Text jetzt auf der dritten Lokalseite. Und er steht natürlich auch auf mz.de. In einer Runde mit unseren Volontären hatte ich am Mittwoch noch erläutert, dass unser Beruf eben kein typischer Bürojob ist, der morgens zu einer planbaren Zeit beginnt und nachmittags ebenso endet.

Immer aktuell informiert

Diesen stetigen Nachrichtenfluss können Sie mit unserer neuen MZ-App noch besser verfolgen. Das Beste aus zwei Welten, so lautet der Gedanke unseres neuen Angebotes: Denn die App vereint das klassische E-Paper mit den Live-News von mz.de – so wird sie zu Ihrer Nachrichtenzentrale auf dem Smartphone oder dem Tablet. Unser wichtigstes Ziel ist dabei, dass Sie immer umfassend und aktuell informiert sind – egal, ob es um Politik oder Sport, Wirtschaft oder Lifestyle, um lokale oder überregionale Nachrichten geht.

Die neue App der Mitteldeutschen Zeitung (Foto: MZ)

Wenn dann alles anders kommt

Zusätzlich bietet die App abwechslungsreiche Unterhaltung: von spannenden Rätseln bis hin zu Videos und originellen Podcasts. Und auch das ist neu: Erstmals erscheinen mit dem Start der neuen App alle Lokalausgaben der Mitteldeutschen Zeitung mit einer eigenen Abendausgabe. So gab es gestern Abend um 20 Uhr die Ausgabe Halle noch ohne Brand und HFC-Ergebnis. Dirk Skrzypczak und Tobias Große haben aber am Abend nicht nur die Texte für die Ausgabe geschrieben, im Hintergrund hat Anne Nicolay-Guckland die Webseite aktualisiert, so dass Sie schon vor dem für den Morgen erneuerten E-Paper am Abend alle Informationen auf der App zur Verfügung hatten. Es lohnt sich also, mehrfach am Tag bei uns vorbeizuschauen.

Neue App zum kostenlosen Test

Die kostenlose Nachrichten-App der MZ ist jetzt verfügbar im Google Play-Store und im App-Store. Melden Sie sich einfach mit Ihren bestehenden MZ-Zugangsdaten an. Sie haben noch keinen digitalen Zugang? Bestellen Sie Ihre kostenlose Probewoche unter https://abo.mz.de/basis-probe. Weitere Informationen zur neuen App finden Sie auf www.mz.de/appwechsel. Schreiben Sie mir gerne, wie unser neues Angebot bei Ihnen ankommt.

Spannende Geschichten aus der gläsernen Redaktion

Angekommen sind wir vor einigen Wochen auch in Halle-Neustadt. Und unsere Pop-up-Redaktion zum 60. Geburtstag des Stadtteils im dortigen Neustadt-Centrum wird von den Menschen in Neustadt angenommen. Ganz analog sind täglich zwei unserer Redaktionsmitglieder im gläsernen Büro zwischen 11 und 16 Uhr anzutreffen. „Erzählen Sie uns Ihrer Geschichte“ – diesem Appel folgen viele. Als ich vorigen Freitag dort war, hat mir unsere Leserin Birgit Ulrich erzählt, wie sie vor 50 Jahren in die damals selbstständige neue Stadt kam – und bis heute aus Überzeugung dort geblieben ist. Es sind bewegende Einblicke, über die wir täglich in unserer Neustadt-Serie berichten können.

Digitales und direkter Dialog gehören zusammen

Unsere neue App und Aktionen wie diese – sie zeigen die Chancen des Lokaljournalismus von heute und für morgen: Wir nutzen die neuen technischen Möglichkeiten, aber wir setzen auch auf den direkten Dialog, auf Berichte aus dem unmittelbaren Lebensumfeld. Schon jetzt überlegen wir, wie wir die Oberbürgermeisterwahl in Halle in diesem Spannungsfeld begleiten können. Lassen Sie sich überraschen.

Stimmen Sie mit ab, wer gewinnt

In dieser Woche lag die Einladung für eine der schönsten Veranstaltungen des Jahres in meiner Post. Einmal im Jahr verleihen wir gemeinsam mit der Volksbank Halle und dem neuen theater den Ehrenamtspreis „Der Esel, der auf Rosen geht“. Am 17. August ist es wieder soweit. Und bis dahin haben auch Sie die Gelegenheit, mit abzustimmen. Wer den Publikumspreis bekommt, entscheiden nämlich Sie. Es sind beeindruckende Menschen und Initiativen, denen an diesem Abend zu Recht die Bühne gehört. Schauen Sie doch einmal auf die Internetseite und machen Sie mit: https://www.esel-auf-rosen.de/voting-buergerpreis

Tolle Tipps aus dem ganzen Land

Das Wetter ist wieder besser geworden, aber die schönste Zeit des Jahres neigt sich dem Ende zu – noch eine Woche Sommerferien! Was Familien in jeder Altersgruppe in unserer Region bei schönem wie schlechtem Wetter unternehmen können, haben unsere Lokalredaktionen in den vergangenen Tagen in unserer Reihe Ausflugstipps auf von unserem Artdirektor Frank Neumann schön gestalteten Seiten zusammengetragen. Ich weiß von Leserinnen und Lesern, die diese Seiten heraustrennen und aufheben, denn die Tipps eignen sich nicht nur in den Ferien. Sie zeigen, wie vielfältig unser Land – und wie lohnend doch ein Abo ist.

Sommer, Sonne, Schokolade

Auch in unserem Internetangebot im Bereich Familien finden Sie tolle Tipps – gerade, wo es wieder heißer wird. Isabell Sparfeld hat für eine abenteuerliche Abkühlung für heiße Tage die Wasserparks im Land unter die Lupe genommen. Und Sophie Hellriegel und Leander Lutz haben unter dem Motto „Sommer, Sonne, Schokolade“ Workshops und Touren im Land aufgestöbert. All das und noch viel mehr gibt es in unserem Familienbereich auf mz.de. Mit unserem Familien-Newsletter kommen diese Tipps sogar direkt in Ihr Mailpostfach: https://www.mz.de/leben/familie

Wenn aus Bildern Briefmarken werden

Die MZ sucht schöne Fotos aus Sachsen-Anhalt für eine Briefmarkenserie. (Optik: MZ)

Womöglich entdecken Sie bei Ihren Ausflügen vor der Haustür oder in unserem Land auch wunderschöne Fotomotive. Und vielleicht sind diese so schön, dass sie auf eine Briefmarke kommen. Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme suchen die schönsten Motive aus Sachsen-Anhalt. Bei unserem Fotowettbewerb „Bildschönes Sachsen-Anhalt“ rufen wir alle Leser auf, die tollsten Fotos aus unserem Bundesland einzusenden. Die besten Bilder werden auf einer Briefmarke von biber Post und MZZ-Briefdienst verewigt. Bis zum 25. August, 23.59 Uhr, können Sie Ihre Fotos auf einer Aktionsseite hochladen, wo es auch alle weiteren Informationen gibt. Näheres finden Sie hier.

Angela Merkel und Queen Elisabeth in Halle

Angela Merkel und Queen Elisabeth II. hat Andreas Stedtler fotografiert. (Fotos: Andreas Stedtler)

Apropos tolle Motive: Die haben bei der MZ einen Namen – Andreas Stedtler. 44 seiner besten Arbeiten sind derzeit in einer Ausstellung unter dem Titel „Die Macht des Portraits“ auf dem MZ-Gelände in Halle in den Räumlichkeiten der MaM-Medienagentur zu sehen. Sie bekommen nicht nur besondere Blick auf Sachsen-Anhalter, sondern auch auf die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Queen Elisabeth II. Die Ausstellung kann wochentags tagsüber besichtigt werden. Wenn Sie es nicht schaffen, vorbeizukommen, können Sie aber die Bilder auch im digitalen Katalog zur Ausstellung auf sich wirken lassen.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls sonnige Tage, spannende Erlebnisse und tolle Bilder. Umso besser, wenn wir Ihnen dafür mit unserer täglichen Arbeit ein paar Einblicke geben können.

Mit besten Grüßen, Marc Rath, Chefredakteur