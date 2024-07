Halle (Saale)/MZ - Eine massive Toranlage versperrt den Weg zur Industriebrache des einstigen Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) in Nachbarschaft des Hauptbahnhofs. Schilder an den Gebäuderuinen warnen vor dem Betreten der maroden Hallen. Dennoch suchen leichtsinnige „Besucher“ nach wie vor den Kick. Sie klettern über Bahnanlagen, winden sich an Zäunen vorbei und steigen in das verfallene Werk ein. „Zuletzt haben wir eine Familie aus Leipzig mit kleinen Kindern erwischt, die sich hier umsehen wollten“, sagt Ronald Kaiser.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.