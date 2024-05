Auf dem alten RAW Gelände am Hauptbahnhof brannte an Christi Himmelfahrt eine Baracke nieder.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)MZ - In Halle vergeht aktuell kaum eine Nacht ohne Feuerwehreinsätze die durch Brände ausgelöst werden. In der Nacht zum Donnerstag mussten die Löschkräfte abermals zum alten RAW Gelände in die Karl-von-Thielen-Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes ausrücken.