Toyota erfasst in Cösitz einen Rennradfahrer - Verletzter wird per Rettungshubschrauber ausgeflogen

Cösitz/MZ. - Im Zörbiger Ortsteil Cösitz hat es am Freitagabend, 20. Juni, einen schweren Unfall gegeben. Gegen 19.45 Uhr ist es dort in der Straße Am Kirchberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Toyota und einem Rennradfahrer gekommen.

Das stark beschädigte Rennrad nach dem Unfall in Cösitz. (Foto: Musche)

Der Rennradfahrer erlitt so schwer Verletzungen, dass er per Rettungshubschrauber in das Klinikum Bergmannstrost nach Halle geflogen werden musste. Die Fahrerin des Toyotoa blieb unverletzt, stand aber unter Schock. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Diese hat wegen der Schwere des Unfalls der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau übernommen.