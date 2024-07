Der HFC startet mit einem torlosen Unentschieden in Chemnitz. Der Absteiger deutet Talent an, es ist aber auch zu sehen, dass das Team noch Zeit benötigt.

Chemnitz/MZ. - Der letzte Versuch geriet ein bisschen sinnbildlich. Die Nachspielzeit in der Saisoneröffnungspartie der Fußball-Regionalliga zwischen dem Chemnitzer FC und Halleschen FC war bereits abgelaufen, da fasste sich der eingewechselte Niclas Stierlin noch einmal ein Herz. Der Mittelfeldzugang des HFC eroberte den Ball und zog aus rund 25 Metern ab. Sein Schuss kullerte aber mehr in Richtung Tor als dass er flog. So blieb es vor 8.357 Zuschauern im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße bei einem 0:0, das nur mit ganz wenigen Höhepunkten aufwarten konnte.