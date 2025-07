Doppel Krawietz/Pütz scheitert in Wimbledon

Kevin Krawietz (r) und Tim Pütz enttäuschen in Wimbledon.

London - Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon überraschend früh gescheitert. Das an Nummer drei gesetzte Tennis-Duo verlor im Achtelfinale in nur 73 Minuten mit 2:6, 4:6 gegen Rinky Hijikata aus Australien und den Niederländer David Pel. Die beiden hatten sich erst kurz vor Turnierstart zusammengefunden.

Krawietz und Pütz hatten im vergangenen Jahr in Wimbledon noch das Viertelfinale erreicht, zudem hatten sie 2024 die ATP Finals gewonnen. In der Wimbledon-Vorbereitung hatten sie beim Sieg in Halle noch eine starke Form unter Beweis gestellt.

Schwache deutsche Herren-Bilanz

Als letzter verbliebener deutscher Profi im Herren-Doppel verlor anschließend auch Constantin Franzen mit dem Österreicher Alexander Erler mit 4:6, 6:3, 5:7 gegen die Brasilianer Rafael Matos und Alexander Zverevs Kumpel Marcelo Melo.

Aus deutscher Sicht war das Doppel Jakob Schnaitter und Mark Wallner in der zweiten Runde ausgeschieden. Hendrik Jebens verlor mit dem Franzosen Albano Olivetti ebenfalls nach einem Auftaktsieg.

Im Einzel war Jan-Lennard Struff als letzter verbliebener Deutscher in der dritten Runde gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz unterlegen. Alexander Zverev war erstmals seit 2019 wieder in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers gescheitert.