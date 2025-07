100 Tage ist es her, seit Oberbürgermeister Alexander Vogt sein Amt angetreten hat. Seitdem setzt er eigene Akzente. Kein Dienstwagen, direkte Kommunikation, sichtbare Präsenz: Der neue OB unterscheidet sich deutlich von seinen Vorgängern. Mein Kollege Jonas Nayda hat das Wichtigste für Sie zusammengefasst und einmal zurückgeblickt.

Unbequem wird es bei den Finanzen der Stadt. Das Landesverwaltungsamt hat den Nachtragshaushalt der Stadt Halle genehmigt. Was vorerst gute Nachrichten sind, bringt einige Hürden und Auflagen mit sich. Auch eine Rüge für die Kämmerei gab es. Was die Stadt nun liefern muss.

Eine andere Perspektive der Stadt hat meine Kollegin Hanna Schabacker aufgemacht: Ob auf der Straße, in der Straßenbahn oder bei der Schwimmhalle: Rollstuhlfahrer stehen in Halle immer wieder vor Hindernissen. Eine Gruppe kämpft dagegen an - auch mit Tanzen. Doch wo genau hapert es in der Stadt?

