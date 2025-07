Sonntagabend um 20.15 Uhr wird es bei uns zu Hause immer mehr oder weniger spannend. Sie ahnen es, ich gehöre zu der Millionen-Gemeinde, die den Ausklang des Wochenendes mit dem Sonntag-Krimi „im Ersten" begeht. Nicht so am letzten Sonntag, und das lag nicht nur an der Umstellung auf die Wiederholungsschleife in der Sommerferienzeit.

Handball-Drama zum Wochenende-Ausklang

Spannend wurde es vielmehr schon vorher, genauer gesagt um 17 Uhr mit dem Anpfiff im Essener Sportpark "Am Hallo" der Zweite-Bundesliga-Handballpartie zwischen TuSEM Essen und dem Dessau-Roßlauer HV 06. Weil die Dessauer vor Wochen die letzten drei Sekunden mit sieben Feldspielern auf der Platte standen, musste das Spiel wiederholt werden – und die Dessauer gewinnen, um nicht abzusteigen. Das gelang dem Team des schon verabschiedeten Trainers Uwe Jungandreas, die die Essener nach wenigen Minuten stets auf Distanz hielten, sodass das große Drama ausblieb. Den Spielbericht gibt es hier noch mal zum Nachlesen.

Zum Ferienbeginn ein neuer Schulminister

Doch der Abend war noch nicht zu Ende. Kurz vor 21 Uhr sickerte durch: Zum Schulferienstart gibt es einen neuen Bildungsminister. Ganz überraschend kommt das nicht, allenfalls der Zeitpunkt. Die ersten MZ-Ausgaben waren bereits gedruckt, als die Staatskanzlei die Entlassung von Eva Feußner bekanntgab. Mein Kollege Jonas Nayda aus der Lokalredaktion Halle hat die steile Polit-Karriere von Jan Riedel nachgezeichnet.

Razzia im Landtag

Und richtig heiß wurde es, als am Dienstag gleich 100 Beamte des Landeskriminalamtes am Magdeburger Domplatz aufzogen – „Razzia im Landtag“. Das ist in dieser Größenordnung schon einmalig und wirft vielerlei Fragen auf. Haben Abgeordnete zu Unrecht Extra-Zahlungen erhalten? Es betrifft nur eine kleine Zahl, „doch es leidet der Ruf eines ganzen Hauses“, ordnet MZ-Landtagskorrespondent Hagen Eichler ein.

Halle ist beim Eis besonders günstig

Und dann gab es sie ja auch noch: die große Hitze, die gefühlt die ganze Woche überschattete – und die in nächster Zeit immer mal wieder zu erwarten sein dürfte. Gute Tipps sind da gefragt. Unser Digital-Team hat welche zusammengestellt. Wo man in Halle einen kühlen Kopf bewahren kann, machte unsere Reporterin Isabell Sparfeld ausfindig. Und sie hat auch eine gute Nachricht parat: Eine Kugel Eis ist in der Stadt so günstig wie nur an wenigen Orten in Deutschland.

Ein Landesvater, der keiner sein wollte

Zu Wochenbeginn gab es aber auch einen Moment, als die Zeit kurz stehen blieb: Kurz vor der morgendlichen Redaktionskonferenz erreichte uns am Montag die Nachricht, dass Wolfgang Böhmer gestorben ist. Der langjährige Ministerpräsident (2002 bis 2011) ist ein Politiker der ersten Stunde unseres Landes und einer Karriere mit vielen Höhen, aber auch Tiefen. Für viele war der langjährige Chefarzt die Inkarnation eines Landesvaters, der der Wittenberger nie sein wollte und in der Form auch nicht war. Kai Gauselmann hat das in einem Nachruf behutsam nachgezeichnet. Wenn Sie die Seite 3 vom Dienstag noch nicht lesen konnten – nehmen Sie sich am Wochenende die Zeit dafür. Es ist mein Lesetipp der Woche.

Wir stellen Freizeitmacher vor

In der Ferienzeit dürfen Urlaubstipps nicht fehlen. Meine Kollegin Jessica Quick hat vorige Woche bereits auf unser digitales Ferienmagazin verwiesen. Ich ergänze heute um unsere Serie „Die Freizeitmacher“. Die ersten beiden Folgen sind bereits erschienen: Unsere Volontärin Johanna Alsleben hat hinter die Kulissen von Harzdrenalin geschaut und Reporterlegende Bernd Kaufholz war im „Straußenland“ – nein, nicht südlich des Äquators, sondern im Jerichower Land.

