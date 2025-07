Was den DRHV-Sieg im Wiederholungsspiel in Essen so besonders macht

am Sonntag, 18.40 Uhr, war tiefes Durchatmen angesagt: Ein 30:24 stand auf der Anzeigetafel in Essen, drumherum war Jubel. Drei Wochen nach dem letzten Saisonspiel hatte sich der Dessau-Roßlauer HV zum zweiten Mal den Klassenerhalt gesichert. Eine riesige Last fiel von den Schultern von Trainer, Manager und Spielern.

Dessau-Roßlau hatte vor diesem Wiederholungsspiel gekämpft, geschimpft und auch gepokert. Wer würde dabei sein in Essen? Am Ende waren es viele. Ja, fast alle. Und das zeigt auch, was man da für eine besondere Mannschaft hat.

Der verabschiedete Uwe Jungandreas war vorzeitig aus Südtirol zurückgekehrt. Torwart Philipp Ambrosius war am Sonntagmorgen aus dem Malediven-Flieger gestiegen, um dann ein paar Stunden später zur Absicherung wenigstens auf der Bank zu sitzen. Oskar Emanuel, dessen Vertrag der Verein nicht verlängert hatte, war dabei. Er hätte sich das Spiel ja auch einfach auf Dyn anschauen können.

Die Mannschaft, die Fans - ein Team: Der DRHV nach dem Sieg im Wiederholungsspiel in Essen. (Foto: Reinhardt)

Fritz-Leon Haake lief zwei Tage nach seinem letzten U-21-WM-Spiel in Polen in Essen auf. Leon Hein aus dem SCM-Nachwuchs war dabei. Leon Hein? Der hatte im Winter zur Absicherung ein Zweitspielrecht beim Dessau-Roßlauer HV bekommen, aber in der Rückrunde kein Spiel gemacht. Bis Sonntag, als das Team nach dem Ausfall von Tillman Leu einen zweiten Kreisläufer brauchte. Hein erzielte gegen Essen seinen ersten - und einzigen DRHV-Treffer. Hein wechselt mit Vincent Bülow nach Ludwigshafen. Mit dem DRHV-Kapitän, der sich mit starken fünf Toren und fünf Assists verabschiedete und noch einmal zeigte, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Seine Fußstapfen sind riesig.

Dieser unsägliche Abend bot so viele große und kleine Geschichten und hatte am Ende einen hochverdienten Sieger. Der Kraftakt - unterstützt von vielen mitgereisten Fans - ist nicht genug zu würdigen - und dem DHB und der HBL vorzuwerfen. Die müssen ihre Abläufe ändern, dass zwischen Spiel und Wiederholungsspiel nicht neun Wochen liegen, dass Spieler und Trainer aus dem Urlaub zurückgeholt werden müssen. Zum Glück hat sich keiner verletzt.

Der Dessau-Roßlauer HV bleibt verdientermaßen ein Zweitligist und schlägt mit Trainer Vanja Radic nun ab Montag ein neues Kapitel auf. Dem Team ist eine stressfreiere neue Saison zu wünschen. Schwer genug wird es. Viele Grüße, Steffen Brachert.

RÜCKBLICK

Dessauer der Woche

Zwei Schüler der Musikschule „Kurt Weill“ haben einen ganz besonderen Erfolg gefeiert und wurden diese Woche in der Musikschule dafür geehrt. Beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ sind Carl Anton Vielhauer, 15 Jahre, und Konrad Schwartz, 14 Jahre, als Duo mit Trompete und Klavier angetreten und wurden mit 22 Punkten und dem dritten Preis ausgezeichnet.

Zum Klavierspielen kam Schwartz durch seine Brüder, die ebenfalls Unterricht nahmen. Vielhauer hatte zunächst Schlagzeug gelernt, bevor ihm vor acht Jahren sein Großvater seine Trompete vermacht hatte.

Das Duo hatte sich zunächst beim Regionalwettbewerb qualifiziert, anschließend beim Landeswettbewerb in Dessau-Roßlau durchgesetzt und schließlich beim Bundeswettbewerb überzeugt.

Claus Vielhauer, Konrad Schwartz, Carl Anton Vielhauer und Eter Hachmann in der Musikschule Kurt Weill. Tizian Hempel

„Das ist schon sehr anspruchsvoll. Das ist wirklich gehobenes Niveau“, erklärte Dessau-Roßlaus Beigeordnete für Soziales, Bildung, Jugend und Senioren, Eter Hachmann, die die Leistung der beiden als „enorm“ würdigte.

Beide Schüler hören in ihrer Freizeit neben klassischer Musik auch Jazz. Vielhauer habe wiederum auch Freude daran, Partituren zu analysieren, zu transkribieren und zu arrangieren. „Der beste Tag wäre für mich: den ganzen Tag üben, Partituren anschauen, Transkriptionen anfertigen und arrangieren.“

Langfristig wollen beide der Musik treu bleiben, vermutlich auch im Studium. Konrad Schwartz betonte jedoch, dass er sich auch für andere Dinge interessiere, etwa Debattieren oder Computerspiele. „Ich gehe die Sache etwas ruhiger an. Mein Weg ist noch nicht so vorbestimmt.“ Beide wollen auch künftig gemeinsam musizieren. „Wir werden uns auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren“, sagte Schwartz.

MZ-Geschichten der Woche

+++Rund 16.000 Straßenbäume und 10.000 Bäume an Wegen und Plätzen gibt es in der Stadt Dessau-Roßlau. Die Probleme nehmen zu. Rund 200 Bäume müssen jedes Jahr gefällt werden, weil sie abgestorben sind. Welche Baumarten widerstandsfähiger sind und welche Maßnahmen noch getroffen werden könnten, um die Bäume besser zu schützen, das hat MZ-Kollege Thomas Steinberg recherchiert.

+++Die gesetzlich geforderte Hilfsfrist vom Notruf bis zur Ankunft des Rettungswagens beträgt zwölf Minuten. In Dessau-Roßlau wird sie zu oft nicht eingehalten. Ein Stadtbezirk scheint besonders betroffen. Hängt das mit der neuen Rettungswache in der Walderseestraße zusammen? Robert Horvath hat sich mit dem sensiblen Thema beschäftigt.

Hat die neue Rettungswache in Waldersee für einige Gebiete längere Rettungszeiten zur Folge. Foto: Thomas Ruttke

+++Uber“ arbeitet mit lokalen Taxiunternehmen zusammen, um Fahrten anzubieten. In Dessau gibt es solche Kooperationen jedoch nicht. Trotzdem können Fahrten gebucht werden. MZ-Kollegin Leonie Beer hat sich auf Spurensuche begeben.

+++Zum Sommerfest der Dessauer Kurt-Weill-Gesellschaft wurden das Motto für das Festival 2026 und die ersten Künstlernamen verraten. Auf wen man sich freuen kann, wer Artist-in-Residence wird und was die Künstler am Fest in Dessau schätzen, das hat MZ-Kollegin Heidi Thiemann erfahren.

Fest und Bühne

+++Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Juli, feiert Dessau sein Stadtfest: Es wird am Freitag, 19 Uhr, offiziell eröffnet. Anschließend steht „Young Province“ auf der Bühne auf dem Markt. Nach einem Warm-Up mit einem DJ-Team folgt um 21.30 Uhr die „Venga Venga 90er & 2000er Partyshow“. Am Samstagabend stehen „Just Older“ (18 Uhr) und Christoph Sakwerda (20 Uhr) auf der Bühne, ehe ab 21.30 Uhr „Joris“ übernimmt. Später steigt die After-Show-Party in der Kufa. Der Sonntag steht im Zeichen des DCC-Schlagergartens - unter anderem mit den Spielbergs. Ab 16 Uhr wird hier Nicole („Ein bisschen Frieden“) erwartet. Drumherum gibt es noch einiges. Am Sonntag sind von 13 bis 18 Uhr auch alle Geschäfte geöffnet. Das komplette Programm gibt es hier.

Joris kommt am Sonnabend nach Dessau. Foto: Alexander Prautzsch/dpa-Zentralb

+++Vor dem Mausoleum im Dessauer Tierpark startet in dieser Woche wieder das Open Air Sommerkino: Bis Anfang August stehen an fünf Wochenenden fünf Filme auf dem Programm. Zum Auftakt gibt es seit Donnerstag, 3. Juli, und noch am Freitag und Sonnabend, 4. und 5. Juli, das humorvolle Drama „Der Pinguin meines Lebens“. Der Einlass im Tierpark beginnt 19.30 Uhr. Der Film startet gegen 21.30 Uhr. Zu beachten ist: Tickets gibt es nur online.

+++Der Theatersommer auf der Roßlauer Wasserburg startet an diesem Freitag, 4. Juli, 20 Uhr mit „Frei Schnauze“ in die neue Spielzeit. Die zweite Aufführung folgt Sonnabend, 20 Uhr. Beim neuen Format „Theatersport“ treten zwei Schauspiel-Teams gegeneinander an und müssen anhand von Stichworten aus dem Publikum kleine Szenen improvisieren. So wird jede Vorstellung zum Überraschungspaket. Präsentiert wird das Improvisationstheater vom Musiker Karl Neukauf, der auch selbst bei den Aufführungen musikalisch improvisieren wird.

+++„Waldbad Beatz“ heißt es am Sonnabend, 5. Juli, wieder im Süden der Stadt: 19.30 Uhr geht es los. An den Reglern stehen dieses Mal DJ Diablo & Friends. Der Eintritt beträgt ein Euro.

+++Ein adeliges Fest unter freiem Himmel erlebt rund um den Irrgarten im Gutspark Altjeßnitz ein Comeback. Eine blaublütige Festgesellschaft in höfischen Roben lädt am Samstag, 5. Juli, zum Barocken Gartentag ein. Die Kasse öffnet am Samstag um 12 Uhr, die Eröffnung mit dem Eintreffen der höfischen Gesellschaft folgt um 13.30 Uhr.

+++„Zörbig tanzt“ heißt es von Freitag und bis Sonntag, 4. bis 6. Juli, auf der Festwiese am Zörbiger Sportplatz. Mit vielen namhaften Stars. Freitag spielen Tänzchentee und Olaf der Flipper auf. Am Sonnabend gibt es eine lange DJ-Nacht - Headliner sind „Gestört aber Geil“. Am Sonntag, der 2022 als dritter Festivaltag eingeführt wurde, wird nach City, Silly und der Münchener Freiheit diesmal Heinz Rudolf Kunze erwartet. Für die Festivalabende werden ausschließlich Einzelkarten angeboten. Die Eintrittspreise liegen bei 25 Euro für Freitag, 30 Euro für Samstag und 45 Euro für Sonntag.

Topf und Pfanne

+++Er tut es wieder - und das mittlerweile zum neunten Mal: Tobias Felger bittet zur nächsten „Episode des Scheiterns“. So nennt der Chef vom „Tobeornottobe“ zwei ganz besondere Abende am 22. und 23. August, an denen ein Sechs-Gang-Menü und Wein ohne Limit mit Martin Bauer angekündigt werden. Die Freitag-Edition ist für 110 Euro zu haben, die Samstagedition für 130 Euro (After Party inklusive).

EINBLICK

Erfolgreichster Social Media Post der Woche

+++Ein schwerer Unfall hat Polizei und Rettungskräfte am Montag in Raguhn beschäftigt - und in Dessau die Leser interessiert. Weil auf den 19-jährigen Motorradfahrer nach der Genesung einiger Ärger zukommt? Über 16.000 Personen sahen den Post in ihrer Facebook-Timeline.

Ein Motorradunfall in Raguhn beschäftigte die Facebook-Leser. (Screenshot: Facebook/MZ)

Meist geklickter Beitrag der Woche

+++Ein ehemaliger Polizist aus Aken bezog über Monate Bürgergeld, obwohl er mit Werbung und Spendenaufrufen auf seinem Youtube-Kanal eine fünfstellige Summe verdient hat. Nun wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Geschichte interessierte über 24.300 Leser.

QUERBLICK

+++Bei einer Kontrolle im Landkreis Wittenberg haben Polizei und Veterinäramt eine mutmaßlich illegale Bulldoggen-Zucht aufgedeckt. Laut Kreisverwaltung wurden 28 erwachsene Tiere und 15 wenige Wochen alte Welpen teilweise in stark verschmutzten Räumen ohne Auslauf gehalten. Der MDR berichtete.

+++Im März hatte die Orwo Net GmbH Insolvenz angemeldet. Nun ist klar, wie es mit der DDR-Traditionsmarke weiter geht. Eine Kölner Firma hat Orwo übernommen, berichten die MZ-Kollegen in Bitterfeld.

MZ-FOTO DER WOCHE

Große Überraschung in der Dessauer Kunsthalle: Zur Finissage der Ausstellung von Hartwig Ebersbach schaute am vergangenen Freitag Neo Rauch und Ehefrau Rosa Loy vorbei. Rauch war einst Schüler von Ebersbach. Foto: Anhaltischer Kunstverein

