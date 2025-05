Halle (Saale)/MZ. - Die hallesche Stadtverwaltung darf in diesem Jahr noch einmal deutlich mehr Schulden machen, als bisher geplant war. Das hat der Finanzausschuss am Dienstagabend beschlossen. Es geht um 103 Millionen Euro, die Halle praktisch obendrauf bekommt. Der Schuldenberg der Stadt wächst damit zwischenzeitlich auf 480 Millionen Euro an. So viel wie noch nie. Das hat Folgen für die nächsten Jahre.

