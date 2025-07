Inklusion Wie Rollstuhlfahrer in Halle gegen Barrieren kämpfen

Ob auf der Straße, in der Straßenbahn oder bei der Schwimmhalle: Rollstuhlfahrer stehen in Halle immer wieder vor Hindernissen. Eine Gruppe kämpft dagegen an - auch mit Tanzen. Wo hapert es in der Saalestadt?