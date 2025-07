Umweltschutz in Sachsen-Anhalt Ausstellung in Wittenberg will zeigen, wie bedroht die Schöpfung ist

In der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg wird die Ausstellung „Bedrohte Schöpfung. Unser Planet – unsere Zukunft“ gezeigt. Woher sie kommt und was sie vermittelt.