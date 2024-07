Von Arendsee bis Zeitz bietet Sachsen-Anhalt unzählige bildschöne Ecken. Einige davon wollen wir nun mit einer Briefmarke würdigen. Welche Bilder und Motive es am Ende werden, liegt dabei in der Hand unserer Leser. Machen Sie mit bei unserem Fotowettbewerb!

Halle (Saale)/Magdeburg. – Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme suchen die schönsten Motive aus Sachsen-Anhalt. Bei unserem Fotowettbewerb „Bildschönes Sachsen-Anhalt“ rufen wir alle Leser auf, die tollsten Fotos aus unserem Bundesland einzusenden. Die besten Bilder werden auf einer Briefmarke von biber Post und MZZ-Briefdienst verewigt.

Vom 15. Juli bis zum 25. August, 23.59 Uhr, können Sie hier Ihre Fotos hochladen. Wichtig ist, dass Sie die Rechte am Bild haben, das Foto in Sachsen-Anhalt aufgenommen wurde und keine Menschen im Vordergrund zu sehen sind. Sie dürfen so viele Bilder hochladen, wie Sie möchten.

Weiter gilt: Jedes Foto darf maximal 3 MB groß sein, muss in einem der Formate *.jpg, *jpeg, *gif oder *png vorliegen und es dürfen keine Bildteile hinzugefügt oder entfernt worden sein. Das Foto darf noch nicht veröffentlicht worden sein und auch keine Auszeichnung bei einem Wettbewerb erhalten haben.

Pornographische und Gewalt darstellende bzw. verherrlichende oder sonstige gegen das geltende Recht verstoßende Motive werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen können Sie hier nachlesen.

Nach dem 25. August 2024 können dann unsere Leser gemeinsam mit einer Jury abstimmen, welche Motive besonders schön sind. Die fünf Gewinner-Fotos werden zum Motiv einer Briefmarke in der Wertigkeit eines Standardbriefes in einem Briefmarkenheft mit dem Titel „Bildschönes Sachsen-Anhalt“.