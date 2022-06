FCM-Spielplan 2022/23: Alle Ansetzungen des 1. FC Magdeburg

Die Spiele und Ansetzungen des 1. FC Magdeburg in 2. Bundesliga und DFB-Pokal auf einen Blick.

Magdeburg/MZ - Der 1. FC Magdeburg geht in der Spielzeit 2022/23 als Aufsteiger in der 2. Bundesliga an den Start. Auch im DFB-Pokal ist der Klub dabei. Alle Ansetzungen der Spielzeit des FCM im Überblick. Hier finden Sie zudem alle Termine der Saisonvorbereitung.

1. FC Magdeburg: FCM-Spielplan 2022/23

1. Spieltag: 15.7.-17.7: FCM - Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag: 22.7.-24.7.: Karlsruher SC - FCM

DFB-Pokal, 1. Runde: 1.8., 20.45 Uhr: FCM - Eintracht Frankfurt

3. Spieltag: 5.8.-7.8.: FCM - Holstein Kiel

4. Spieltag: 12.8.-14.8.: FC St. Pauli - FCM

5. Spieltag: 19.8.-21.8.: FCM - Hannover 96

6. Spieltag: 26.8.-28.8.: 1. FC Kaiserslautern - FCM

7. Spieltag: 2.9.-4.9.: SC Paderborn - FCM

8. Spieltag: 9.9.-11.9.: FCM - SpVgg Greuther Fürth

9. Spieltag: 16.9.-18.9.: Hansa Rostock - FCM

10. Spieltag: 30.9.-2.10.: FCM - Jahn Regensburg

11. Spieltag: 7.10.-9.10.: SV Sandhausen - FCM

12. Spieltag: 14.10.-16.10.: FCM - Eintracht Braunschweig

13. Spieltag: 21.10.-23.10.: Hamburger SV - FCM

14. Spieltag: 28.10.-30.10.: FCM - 1. FC Heidenheim

15. Spieltag: 4.11.-6.11: 1. FC Nürnberg - FCM

16. Spieltag: 8.11.-10.11: FCM - SV Darmstadt 98

17. Spieltag: 11.11.-13.11.: Arminia Bielefeld - FCM

18. Spieltag: 27.-29.1.: Fortuna Düsseldorf - FCM

19. Spieltag: 3.2.-5.2.: FCM - Karlsruher SC

20. Spieltag: 10.2.-12.2.: Holstein Kiel - FCM

21. Spieltag: 17.2.-19.2.: FCM - FC St. Pauli

22. Spieltag: 24.2.-26.2.: Hannover 96 - FCM

23. Spieltag: 3.3.-5.3.: FCM - 1. FC Kaiserslautern

24. Spieltag: 10.3.-12.3.: FCM - SC Paderborn

25. Spieltag: 17.3.-19.3.: SpVgg Greuther Fürth - FCM

26. Spieltag: 31.3.-2.4.: FCM - Hansa Rostock

27. Spieltag: 8.4.-9.4.: Jahn Regensburg - FCM

28. Spieltag: 14.4.-16.4.: FCM - SV Sandhausen

29. Spieltag: 21.4.-23.4.: Eintracht Braunschweig - FCM

30. Spieltag: 28.4.-30.4.: FCM - Hamburger SV

31. Spieltag: 5.5.-7.5.: 1. FC Heidenheim - FCM

32. Spieltag: 12.5-14.5.: FCM - 1. FC Nürnberg

33. Spieltag: 19.5.-21.5.: SV Darmstadt 98 - FCM

34. Spieltag: 28.5., 15.30 Uhr: FCM - Arminia Bielefeld

Alle Angaben ohne Gewähr. Verlegungen und Absagen durch den Verband sind jederzeit möglich. Spiele ohne angegebene Uhrzeiten sind noch nicht terminiert.