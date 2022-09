1. FC Magdeburg verliert Ostderby bei Hansa Rostock deutlich

Rostock/dpa - Altbekannte Schwächen in der Verteidigung haben den leichten Aufwärtstrend von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg nach nur einem Spiel schon wieder gestoppt. Der FCM verlor am Samstag im Ostderby bei Hansa Rostock mit 1:3 (0:2).

Im Ostseestadion gelang Kai Pröger am neunten Spieltag schon in der ersten Halbzeit ein Doppelpack (30. und 41. Minute). Lukas Fröde entschied das Spiel endgültig (64.).

1. FC Magdeburg: Baris Atik verschießt Elfmeter und trifft dann doch noch

Baris Atik, gerade von einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt, vergab für den FCM einen schwach geschossenen Foulelfmeter (84.) gegen Hansa-Keeper Markus Kolke. Fast mit dem Schlusspfiff gelang ihm noch der Ehrentreffer (90. +4).

Für die Magdeburger, die besonders in der ersten Halbzeit zahlreiche gute Chancen ausließen, war es nach dem ersten Liga-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Erstliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth die sechste Niederlage der Saison. Die Mannschaft von Christian Titz rutschte damit wieder tiefer in den Tabellenkeller der 2. Liga.