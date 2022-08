Der Syntainics MBC spielt auch 2022/23 in der Basketball-Bundesliga.

Weißenfels/MZ - Der Syntainics MBC aus Weißenfels geht in der Saison 2022/23 erneut in der Basketball-Bundesliga an den Start. Seit dem 5. Augsut ist der vorläufige Spielplan der Saison raus. Alle Ansetzungen und Ergebnisse des Mitteldeutschen BC im Überblick.

Basketball-Bundesliga und BBL-Pokal: Alle MBC-Spiele im Überblick

1. Spieltag - 1.10.2022, 18 Uhr: Towers Hamburg - MBC

2. Spieltag - (Termin offen): MBC - Telekom Baskets Bonn

3. Spieltag - 8.10.2022, 18 Uhr: Würzburg Baskets - MBC

BBL-Pokal, Achtelfinale: 15./16.10.2023: Medi Bayreuth - MBC

4. Spieltag - 22.10.2022, 18 Uhr: MBC - Skyliners Frankfurt

5. Spieltag - 29.10.2022, 20.30 Uhr: Niners Chemnitz - MBC

6. Spieltag - 5.11.2022, 20.30 Uhr: Merlins Crailsheim - MBC

7. Spieltag - 20.11.2022, 15 Uhr: MBC - Bayern München

8. Spieltag - 26.11.2022, 18 Uhr: MBC - Medi Bayreuth

9. Spieltag - 11.12.2022, 15 Uhr: Brose Bamberg - MBC

10. Spieltag - 17.12.2022, 18 Uhr: MBC - Academics Heidelberg

11. Spieltag - 27.12.2022, 19 Uhr: Alba Berlin - MBC

12. Spieltag - 30.12.2022, 19 Uhr: MBC - Riesen Ludwigsburg

13. Spieltag - 4.1.2023, 19 Uhr: BG Göttingen - MBC

14. Spieltag - 7.1.2023, 18 Uhr: MBC - Löwen Braunschweig

15. Spieltag - 14.1.2023, 20.30 Uhr: Baskets Oldenburg - MBC

16. Spieltag - 22.1.2023, 15 Uhr: MBC - Ratiopharm Ulm

17. Spieltag - 28.1.2023, 18 Uhr: Rostock Seawolves - MBC

18. Spieltag - (ohne Termin): MBC - Alba Berlin

19. Spieltag - (ohne Termin): Löwen Braunschweig - MBC

20. Spieltag - 12.2.2023: MBC - Würzburg Baskets

21. Spieltag - 15.2.2023: Telekom Baskets Bonn - MBC

22. Spieltag - 4.3.2023: MBC - Rostock Seawolves

23. Spieltag - 11.3.2023: MBC - Brose Bamberg

24. Spieltag - 19.3.2023: Bayern München - MBC

25. Spieltag - 25.3.2023: MBC - BG Göttingen

26. Spieltag - 2.4.2023: Medi Bayreuth - MBC

27. Spieltag - 8.4.2023: MBC - Niners Chemnitz

28. Spieltag - 16.4.2023: Skyliners Frankfurt - MBC

29. Spieltag - 19.4.2023: Ratiopharm Ulm - MBC

30. Spieltag - 22.4.2023: MBC - Hamburg Towers

31. Spieltag - 26.4.2023: Riesen Ludwigsburg - MBC

32. Spieltag - 30.4.2023: Academics Heidelberg - MBC

33. Spieltag - 5.5.2023: MBC - Baskets Oldenburg

34. Spieltag - 7.5.2023: MBC - Merlins Crailsheim

Alle Angaben ohne Gewähr. Spielverlegungen durch die Liga sind jederzeit möglich.