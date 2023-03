„Schwarze Serie“ dauert an

Alba Berlins Maodo Lo am Ball gegen MBC-Profi Stephon Jelks.

Weißenfels (dpa) - Die Basketballer von Syntainics MBC konnten ihre schwarze Serie gegen Alba Berlin nicht beenden. Die Weißenfelser verloren am Dienstag ihr Heimspiel gegen den Deutschen Meister mit 77:87 (37:36) und verließen damit zum 21. Mal in Folge als Verlierer gegen die Albatrosse das Parkett.

Der letzte Erfolg war den Mitteldeutschen vor 13 Jahren (71:69) gegen das Team aus der Hauptstadt gelungen. Den größten Anteil am Erfolg der Berliner hatten Maodo Lo (25), Yanni Wetzel (17) und Jonas Mattiseck (10). Für den MBC erzielten Stephon Jelks, Charles Callison (je 15), Kostja Mushidi und Martin Breunig (je 13) die meisten Punkte.

Die Hausherren konnten das Geschehen gegen den Tabellenzweiten in den ersten beiden Vierteln völlig offen gestalten. So wandelte der MBC einen 13:17-Rückstand (9.) in eine 22:17-Führung (11.) um. Bis zur Pause wechselte die Führung achtmal.

Nach dem Seitenwechsel spielte der Favorit seine individuelle Klasse aus und bestrafte die Fehler der Weißenfelser. Mit einem 15:2-Lauf von 38:40 (21.) auf 53:42 (24.) sorgten die Berliner für eine Vorentscheidung in dieser Partie. Die Mitteldeutschen kämpften sich bis zur 30. Minute auf 57:59 heran, doch dann forcierten die Gäste wieder das Tempo und enteilten auf 74:59 (34.)