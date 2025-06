Die Stadt Eisleben will künftig selbst blitzen.

Eisleben/MZ. - Die Lutherstadt Eisleben geht künftig verstärkt gegen Temposünder in der Kernstadt und den Ortsteilen vor. Wie Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) der MZ sagte, werde im Herbst ein stadteigenes Fahrzeug mit einem mobilen Geschwindigkeitsmessgerät in Betrieb genommen. „Wir rechnen im September mit der Auslieferung des Fahrzeugs“, so Staub. „Spätestens ab Oktober soll es dann im Einsatz sein.“