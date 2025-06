Fachhochschule in Aschersleben bietet spannende Einblicke in Polizeiarbeit

Zum Tag der offenen Tür an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben gehören natürlich auch wieder Vorführungen, wie diese des Spezialeinsatzkommandos.

Aschersleben/MZ - Wie genau werden alte Granaten entschärft? Was muss ein Polizeihund alles können? Und wie trainieren eigentlich die angehenden Polizisten und Spezialkräfte? Antworten auf diese und noch viele andere Fragen wird es am Sonnabend, 21. Juni, geben, wenn die in Aschersleben ansässige Fachhochschule Polizei von 10 bis 15 Uhr ihre Pforten für Neugierige öffnet. Dann wird es aufregende Einblicke in die polizeiliche Ausbildung und in den Alltag der Einsatzkräfte geben.

Für diesen Tag wurde gemeinsam mit vielen Partnern ein umfangreiches Programm vorbereitet. Dazu gehören Vorführungen von Diensthundeführerschule oder Spezialeinsatzkommando, interaktive Mitmachstationen, vor allem aber – schließlich will die Fachhochschule auch für Nachwuchs werben – Eindrücke von Auswahlverfahren und Unterricht.

Programm, so vielfältig wie die Polizeiarbeit

Die Gäste können zudem einen Blick in moderne Einsatzfahrzeuge werfen und etwas über Tauchergruppe, Wasserschutzpolizei, Tatortgruppe oder die Arbeit des Personenschutzes erfahren. In einem Spurengarten wird den Besuchern gezeigt, wie Fußabdrücke und andere Spuren gesichert werden. Neugierige können bei Schießübungen und Selbstverteidigung zuschauen. Es werden Farbmarkierungswaffen vorgestellt, ebenso wie der imposante Polizeihubschrauber „Airbus H145“. Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst kommt mit einem Messwagen vorbei, der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit seiner Technik.

„Der Tag der offenen Tür an der Fachhochschule Polizei bietet eine großartige Gelegenheit, einen authentischen Einblick in den Polizeiberuf zu erhalten“, findet Innenministerin Tamara Zieschang. „Mit dem vorbereiteten Programm zeigen die Kolleginnen und Kollegen, wie spannend, facettenreich und verantwortungsvoll die Arbeit bei der Polizei ist.“ Die Ministerin hoffe, dass so potenzieller Nachwuchs für den Polizeiberuf begeistert werden könne. „Ich würde mich sehr freuen, nach der Schule die eine oder den anderen bei uns im Team für eine Ausbildung oder ein Studium willkommen zu heißen.“

Blick auf den Polizeialltag

Doch natürlich soll auch die Bevölkerung sehen, was genau die Polizeiarbeit ausmache, wie verantwortungsvoll, abwechslungsreich, aber auch gefährlich sie sein kann.

Was es am Tag der offenen Tür noch alles gibt? Die Soulband des Landespolizeiorchesters sorgt für musikalische Unterhaltung, Hüpfburg oder Sportparcours für Spaß bei den kleinen Gästen. Und natürlich können angehende Polizeischüler wieder Teildisziplinen zur Erlangung des Sportabzeichens in Silber ablegen oder an einem Probe-Eignungstest teilnehmen.