Die Achtklässlerin Anna Richter vom Europagymnasium Walter Rathenau in Bitterfeld-Wolfen hat beim Bundesfinale des Schülerwettbewerbs „Junior.ING“ in Berlin den ersten Platz belegt. Ingolf Kluge (Vizepräsident BIngK) und Jörg Herrmann (Präsident IK ST) sowie Moderatorin Jessica Schöne gratulierten.

Bitterfeld/MZ. - Mit einem Turm aus Holz, Moos und Ideenreichtum hat sich Anna Richter bundesweit an die Spitze gebaut. Die Achtklässlerin vom Europagymnasium Walther Rathenau in Bitterfeld hat beim Bundesfinale des Schülerwettbewerbs Junior.ING in Berlin den ersten Platz in der Altersklasse I gewonnen. Ihr Modell „Green Tower“ setzte sich gegen über 1.160 Einsendungen durch und wird nun bis Ende des Jahres im Science Center Spectrum in Berlin ausgestellt.