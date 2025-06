Die Baukosten sind deutlich gestiegen. Trotzdem will die Stadt Halle an ihrem Vorhaben zum Ersatzneubau der Holzplatzbrücken festhalten. Wie lange die Bauarbeiten dauern sollen.

Halle (Saale)/MZ. - Aufgrund der am Bauwerk festgestellten Schäden und Materialschwächen will die Stadt Halle die Holzplatzbrücken abreißen und neu bauen lassen. Dazu wurde der Auftrag öffentlich ausgeschrieben, inzwischen liegen die Angebote der Baufirmen vor. Das günstigste Angebot liegt kostenmäßig jedoch über dem des ursprünglichen Baubeschlusses aus dem Dezember 2022, wie es aus der Stadtverwaltung nun heißt. Hintergrund sind die seitdem fast überall stark gestiegenen Kosten, unter anderem für Baumaterial.

Entscheidung fällt im Stadtrat Halle am 25. Juni

Dennoch hält die Stadt am Ersatzneubau der Holzplatzbrücken fest. In der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch wurde die außerplanmäßige Auszahlung (Kostenerhöhung) für den Neubau und damit verbunden auch die Änderung des Baubeschlusses einstimmig bestätigt. Am kommenden Mittwoch, 25. Juni, soll die Vorlage nun im Stadtrat besprochen werden.

Vorgesehen ist ein kompletter Ersatzneubau der beiden Teilbauwerke der Holzplatzbrücken. Die Bauwerke werden nacheinander ersetzt, wobei jeweils das noch bestehende, beziehungsweise im zweiten Abschnitt das neu errichtete Teilbauwerk der Verkehrsführung der Straße An der Magistrale dient. Der Verkehr wird auf dem entsprechenden Teilbauwerk in beiden Richtungen (stadtein- und stadtauswärts) während der Baumaßnahme aufrecht erhalten.

Bauarbeiten: Neubau der Holzplatzbrücken soll bis 2027 dauern

Die Bauarbeiten sollen bereits am 21. Juli starten und bis voraussichtlich Januar 2027 andauern. Der genaue Termin des Sperrbeginns werde noch gesondert bekannt gegeben, erklärt die Stadtverwaltung. Informationen zur Verkehrsführung und den einzelnen Etappen würden rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten veröffentlicht.

Parallel zum Ersatzneubau ist im gleichen Zeitraum laut Stadtverwaltung ein Ersatz der Brücken Rennbahnkreuz vorgesehen. Auch hier sei eine Ausführung in Abschnitten mit Teilbauwerken avisiert.