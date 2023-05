Neu-Ulm/dpa - Die Basketballer von Syntainics MBC müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Weißenfelser verpassten am Dienstag ihren vierten Auswärtssieg nur denkbar knapp und verloren beim Tabellen-Siebenten ratiopharm Ulm nach zwei Verlängerungen mit 122:128 (111:111, 98:98, 48:55).

Damit haben die Mitteldeutschen zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den noch vakanten Abstiegsplatz. Die Weißenfelser, die vor sechs Tagen bereits in Ludwigsburg unglücklich in der Verlängerung verloren hatten, stehen in den beiden Heimspielen am Freitag gegen Oldenburg und am Sonntag gegen Crailsheim unter Erfolgsdruck.

Syntainics MBC: Mitchell Ballock bester Werfer in Ulm

Den größten Anteil am Ulmer Erfolg hatten Karim Jallow (36), Bruno Caboclo (21), Yago Mateus dos Santos (19) und Thomas Klepeisz (14). Für den MBC Syntainics erzielten Mitchell Ballock (24), Charles Callison, John Bryant (je 20), Kris Clyburn (19), Kostja Mushidi, Tremmell Darden (je 14) die meisten Punkte.

Die Gäste verschliefen die Startphase und lagen nach fünf Minuten bereits mit 7:19 zurück. Die Ulmer dominierten anschließend zunächst die Partie und führten kurz nach dem Seitenwechsel sogar mit 62:48 (22.). Mit einem 12:2-Lauf kämpften sich die Weißenfelser auf 60:64 (26.) heran, gingen mit einer 75:71-Führung ins letzte Viertel und lagen mit 89:83 (37.).

Mit zwei verwandelten Freiwürfen erzwang Caboclo die Verlängerung für Ulm. Dort enteilten die Hausherren auf 106:99 (43.). Die Gäste kamen in dieser dramatischen Partie aber wieder zurück und schafften den Ausgleich. In der zweiten Verlängerung hatten die Ulmer den etwas längeren Atem und auch das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Die Gastgeber hatten außerdem unter den Körben einen kleinen Vorteil (53:42 Rebounds).