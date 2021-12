Halle (Saale)/MZ - Die Saison 2021/22 läuft für den Hallesche FC, der angesichts von großen Verletzungssorgen seinen Kader auf aktuell 29 Profis aufgestockt hat. Gibt es im Winter noch einmal Bewegung? Und welche Perspektive haben die Spieler über die Saison hinaus?

Wir sammeln an dieser Stelle alle Gerüchte rund um den Halleschen FC. Wichtiger Hinweis: Es handelt sich hierbei um Gerüchte, deren Wahrheitsgehalt nicht immer geklärt werden kann. Die Quelle ist jeweils angegeben bzw. verlinkt.

Hallescher FC: Gerüchte um Zu- und Abgänge

+++ 9. Dezember +++ Pascal Sohm ist mit seiner Situation als Reservist bei Dynamo Dresden offenbar unzufrieden - und kann sich einen Wechsel im Winter laut "Bild"-Zeitung schon im Winter vorstellen. Unter den Interessenten soll neben anderen Drittligisten auch der HFC sein. Dort hatte Sohm bis zu seinem Wechsel nach Sachsen 2020 sehr erfolgreich gespielt. Unklar ist aber, ob eine Rückkehr für den Spieler überhaupt eine Option ist - ins Suchprofil des Klubs würde er jedenfalls bestens passen.

+++ 1. November +++ Wann das erste Gerücht rund um Michael Eberwein auftaucht, war nur eine Frage der Zeit. Der HFC-Angreifer führt die Torjägerliste der 3. Liga an und spielt so stark wie nie. Im Sommer ist der 25-Jährige ablösefrei. Transfermarkt.de nennt den SC Paderborn, aktuell Zweitligist, als Interessenten. Mit dem HFC, so bestätigte es Eberwein unlängst, hat es noch keine Gespräche über eine gemeinsame Zukunft gegeben.

Auch Verteidiger-Eigenwächs Niklas Kastenhofer (22), der durch die vielen verletzungbedingten Ausfälle seine Chance mit guten Leistungen genutzt hat, soll bei den Ostwestfalen ein Thema sein.

+++ 30. Oktober +++ Es gibt reichlich Baustellen im HFC-Kader, im Sommer laufen gleich 19 der 29 Spielerverträge aus. Das ist bekanntlich Chance und Risiko zugleich, denn einige Profis werden mit guten Leistungen sicherlich das Interesse andere, auch höherklassiger Klubs geweckt haben.