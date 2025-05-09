Mit Ausstellungen, Konzerten und zahlreichen Veranstaltungen wird in diesem Jahr in Mansfeld-Südharz an das Ende des Bauernkriegs 1525 und den Reformator Thomas Müntzer erinnert. Welche Highlights bietet das Gedenkjahr 2025?

Mansfeld-Südharz gedenkt 500 Jahren Bauernkrieg und Thomas Müntzer - Das sind die Highlights

Zum Gedenkjahr "500 Jahre Bauernkrieg und Thomas Müntzer" ist in Allstedt die Ausstellung im Schloss erneuert worden. Die Schau kann nun besucht werden.

Allstedt/Stolberg. - Genau 500 Jahre ist das Ende des Deutschen Bauernkriegs in diesem Jahr her. Grund genug für Sachsen-Anhalt und Thüringen, mit einer Fülle von Veranstaltungen an das historische Ereignis zu erinnern.

Auch interessant: Stirnrunzeln im Ausschuss: Für 50 Euro Eintritt zur Müntzer-Multimediaschau in Allstedt?

Allstedt und Mansfeld waren neben den Thüringer Orten Bad Frankenhausen, Heldrungen und Mühlhausen vor 500 Jahren wichtige Schauplätze des von den Ideen der Reformation befeuerten Bauernkriegs, der tausende Bauern, Bergleute und auch Städter erfasste. Hier wirkte der in Stolberg geborene Prediger und Bauernführer Thomas Müntzer.

Hier gibt es die wichtigsten Infos zu den Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag des Bauernkriegs-Endes und Thomas Müntzer:

Welche Highlights stehen auf der Veranstaltungsliste in Mansfeld-Südharz?

Geplant sind in Sachsen-Anhalt und Thüringen im Jubiläumsjahr 2025 unter anderem Ausstellungen, Konzerte, Tagungen, Festumzüge und andere Veranstaltungen.

Auch interessant: Kommen die Touristen? So wird der Bauernkrieg in Mansfeld-Südharz vermarktet

Kunstparcours in Allstedt: Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt hat den Kunstparcours "Glühende Horizonte" in Allstedt eröffnet. Seit dem vergangenen Jahr haben mehrere Künstler Skulpturen, Bilder und Installationen gestaltet, die an verschiedenen Plätzen in der Allstedter Innenstadt ausgestellt werden.

Lesen Sie auch: Mit Video: „Glühende Horizonte“ locken zur inspirierenden Entdeckungstour nach Allstedt

Die Kunstwerke widmen sich grundlegenden Fragen: Was ist Gerechtigkeit? Und: Darf man zu Gewalt greifen, wenn die Ungerechtigkeit zu groß ist? Bis zum 5. Oktober hat man Zeit, sich die Kunstwerke in Allstedt anzusehen.

Auch interessant: Wegen der Farbe: Allstedter verpassen Kunstwerk am Teich kreativen Namen

Die Eröffnung wurde übrigens dadurch getrübt, dass einige Werke bereits vor der offiziellen Eröffnung mit Nazi-Schmierereien verunstaltet wurden.

Landesposaunentag in Sangerhausen: Die evangelischen Kirchgemeinden in Sangerhausen sind in diesem Jahr Gastgeber für den Landesposaunentag. Hunderte Musiker aus ganz Sachsen-Anhalt treffen sich. Am 20. September um 18 Uhr werden alle Teilnehmer bei einer riesigen Serenade auf dem Marktplatz unter anderem Kirchenmusik spielen. Am 21. September gestalten die Bläser Klanginseln im Rosarium und spielen zum Abschluss in der Rosenarena.

Lesen Sie auch: 500 Jahre Bauernkrieg - Wer gestaltet das Müntzer-Denkmal für Allstedt?

Ausstellungen: Die Wiedereröffnung des Allstedter Schlossmuseums fand am 13. Juli statt. In der Hofstube ist eine virtuelle Ausstellung zum Thema Müntzer und Bauernkrieg entstanden. Eine neue Schau im Obergeschoss des Ostflügels stimmt mit Daten und Exponaten auf das Thema ein.

Lesen Sie auch: Mit Video: Nach drei Jahren Schließzeit wieder offen - auf Schloss Allstedt gibt es Außergewöhnliches zu sehen

Zu sehen gibt es passend zum Jubiläum auch eine Ausstellung in der "Alten Münze" in Stolberg, die im Zuge des Heimatstipendiums der Kunststiftung Sachsen-Anhalt entstanden ist. Die Sonderausstellung „Eine Prägung für Müntzer“ kann bis zum 5. Oktober besucht werden.

Das Museum "Alte Münze" in Stolberg wurde neu aufgestellt passend zum Gedenkjahr. dpa

Lesen Sie auch: Bauernkrieg und Thomas Müntzer - Was das Besondere an der neuen Ausstellung im Landesmuseum in Halle ist

Bis 6. Januar 2026 können Familien und Geschichtsinteressierte auch noch die Mitmach-Ausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ in den Museen Luthers Sterbehaus in Eisleben und Luthers Elternhaus in Mansfeld anschauen. Im Eisleber Teil der Ausstellung können Besucher auf einem großen begehbaren Spielbrett in die Rollen von fünf Figuren um 1525 schlüpfen und die Zeit unmittelbar vor dem Aufstand aus verschiedenen Perspektiven erleben.

Lesen Sie auch: Bauernkriegs-Gedenken: Was die Landessausstellung „1525! – Aufstand für Gerechtigkeyt“ zu bieten hat

Gewaltige Chormusik: Der Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda hat bei dem Pianisten und Komponisten Christoph Reuter ein Müntzer-Oratorium in Auftrag gegeben. Die Uraufführung fand Ende August statt.

Mittelalter-Markt und Co.: Zu den Höhepunkten zählten auch die Mittelaltertreiben in Müntzers Geburtsstadt Stolberg und in Allstedt. „Kurzweyl wie zu Müntzers Zeiten“ hieß es am Wochenende vom 23. bis 25. Mai.

Wie kam es zum Bauernkrieg 1525?

Die Aufstände der Bauern gegen den Adel und die Leibeigenschaft nahmen 1524 ihren Anfang in der Schwarzwaldregion. Die Bauern wollten durch Verminderung von Abgaben, Wiederbelebung alter Rechte und Stärkung der Dorfgemeinden eine Verbesserung ihrer Lebenssituation erreichen.

Auch interessant: Besondere Tagung zu 500 Jahren Bauernkrieg: Auf der Suche nach Müntzer in seiner Zeit

Nach erfolglosen Verhandlungen darüber gab es an einigen Orten im süd- und mitteldeutschen Raum Plünderungszüge in Klöstern und Burgen, eine verstärkte Bewaffnung und vielfältige Bedrohungen.

Lesen Sie auch: Historiker beschreibt in „Müntzers langer Schatten“ die Geschehnisse vor 500 Jahren in Allstedt

Die erste Schlacht zwischen Bauern und Fürsten fand am 4. April 1525 in Leipheim statt. In Frankenhausen kam es im Mai 1525 zu einer der bedeutendsten Schlachten während des Bauernkrieges. Hierbei wurden die Aufständischen unter Thomas Müntzer durch ein Fürstenheer vollständig besiegt.

Welche Rolle spielte Thomas Müntzer im Bauernkrieg?

Im Gegensatz zu seinem einstigen Vorbild Martin Luther stellte sich Thomas Müntzer an die Seite der Bauern und wurde zu einer Art Anführer. Er forderte eine Verchristlichung der Gesellschaft und rüttelte am Herrschaftsanspruch des Adels - ganz im Sinne der Bauern. In Thüringen scharte er zahlreiche Anhänger um sich.

Auch interessant: 500 Jahre nach dem Bauernkrieg: Thomas Müntzer wird jetzt Ehrenbürger von Allstedt

Im Frühjahr 1525 zettelte er in Mühlhausen eine Revolte an und stürzte den Stadtrat. Er installierte einen "Ewigen Rat" und rief die Bauern zur Revolte auf. Mit den Mühlhäuser Bauern zog Müntzer in die Schlacht nach Bad Frankenhausen, die er und die Bauern verloren. Müntzer geriet in Gefangenschaft, wurde tagelang gefoltert und am 27. Mai 1525 hingerichtet.

Auch interessant: Originale von Thomas Müntzers Briefen liegen bei Putin in Moskau

Was hat Thomas Müntzer mit Mansfeld-Südharz zu tun?

Thomas Müntzer war ein Theologe und Reformator, der in Stolberg im heutigen Landkreis Mansfeld-Südharz geboren wurde. In Allstedt war er ab 1523 Pfarrer. In dieser Rolle versuchte er, die Reformation durchzusetzen. Er stellte sich an die Seite der Bauern und geriet mit den Fürsten in Streit – dieser Konflikt spitzte sich mit der inzwischen berühmt gewordenen Fürstenpredigt zu, die er in Allstedt hielt.

Lesen Sie auch: Landesausstellung „Gerechtigkeyt 2025“: Thomas Müntzer zu Ehren

Als weitere authentische Stätte lässt sich Mansfeld nennen. Auf dem Schloss Mansfeld saßen seinerzeit die Widersacher Thomas Müntzers.

In Mansfeld-Südharz selbst fanden keine kriegerischen Auseinandersetzungen im Zuge des Bauernkriegs statt. Allerdings lockte das Wirken Müntzers immer wieder Bauern an, die seine Predigten hören wollten.