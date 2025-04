Die Historische Kommission von Sachsen-Anhalt beschäftigt sich zur Tagung in Stolberg mit dem Bauernkrieg, mit Gewalt und den verschiedenen Perspektiven darauf.

Auf der Suche nach Müntzer in seiner Zeit

Stolberg/MZ. - War es tatsächlich so, wie es Bilder oder Dokumentationen gelegentlich glauben machen wollen, dass die Bauern vor 500 Jahren mit Mistgabeln und Dreschflegeln gegen die Oberen gezogen sind? Wollten die Bauern tatsächlich diesen Bauernkrieg, obwohl sie gegen die militärisch ausgebildeten Truppen ihrer Gegner kaum eine Chance hatten? Haben sie ihren Gegnern mit Gewalt gedroht und sie damit über Gebühr herausgefordert? Ging es um Freiheit, um Gerechtigkeit – also ähnlich wie heute? Wie ist die Gewalt der Bauern und die Gewalt der Herrschenden erklärt und gerechtfertigt worden? Wie hat sich im Laufe der Jahrhunderte und vergangenen Jahrzehnten die Sicht auf die damaligen Ereignisse verändert? Und was sagt die jüngere Forschung dazu?