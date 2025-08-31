Das große Klangwerk zum Bauernkriegsgedenken: In Allstedt wird das Müntzer-Oratorium „Solange ihr Tag habt!“ der Dessauer Christoph Reuter und Andreas Hillger uraufgeführt.

ALLSTEDT/MZ. - Als einstige Mitstreiter hegten die Reformatoren Thomas Müntzer und Martin Luther bald nur wenig Sympathie füreinander. Während Luther den Müntzer unter anderem als „Satan von Allstedt“ verdammte, fand Letzterer, der Wittenberger Professor, sei „ein Kolkrabe, der sich vom faulen Aase nährt“. Und tatsächlich – Frank Roder thront als Luther wie ein Rabe im Nest auf der Hochkanzel der Johanniskirche zu Allstedt, auf halbem Wege zur reich verzierten Rokoko-Decke.