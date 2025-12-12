In Rathäusern und Landratsämtern von Sachsen-Anhalt gibt es viele Beamtenstellen nur noch auf dem Papier. Die Umlage für Pensionen wird dennoch fällig, warnt der Landesrechnungshof.

Mehr als 1.000 Phantom-Beamte in Sachsen-Anhalts Kommunen - die Bürger kommt das teuer zu stehen

Im Rathaus von Aschersleben gab es zeitweise nur noch zwei Beamte - obwohl die Stadt für 22 Stellen Pensionsrückstellungen zahlte.

Magdeburg/MZ - In den Städten, Gemeinden und Landkreisen Sachsen-Anhalts ist bereits auf jeder dritten Beamtenstelle kein Beamter mehr im Einsatz. An ihrer Stelle verrichten Tarifangestellte die Arbeit oder die Stelle ist unbesetzt, wie eine am Freitag vorgestellte Analyse des Landesrechnungshofs zeigt.