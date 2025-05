Allstedt/MZ. - Mit einem großen Wimmelbild und mehreren Stationen, an denen Besucher in eine virtuelle Realität eintauchen können, soll demnächst eine Multimedia-Ausstellung im Allstedter Ratskeller in die Zeit zurückversetzen, in der Thomas Müntzer an dieser Stelle den Allstedter Bund gründete.

Die Eröffnung im sanierten Keller des Rathauses sei für Juni geplant, informierte Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Allstedter Hauptausschusses. Und brachte zur Vorberatung für die nächste Stadtratsitzung eine Gebührensatzung ein, die den künftigen Betrieb der Ausstellung regeln soll.

Müntzer-Multimediaschau in Allstedt soll vor allem für Gruppen gedacht sein

Der geplante Eintrittspreis allerdings ließ einige Ausschussmitglieder die Stirn runzeln: 50 Euro Gebühr soll es kosten, wenn man sich die Müntzer-Multimedia-Schau im Ratskeller anschauen will. Egal, ob man allein, als Familie oder als Gruppe Einlass begehrt.

Die Ausstellung richte sich hauptsächlich an Schulklassen, Reisegruppen und Unternehmen, heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage. „Es soll kein regulärer Museumsbetrieb werden“, erklärte Kirchner. Vielmehr sollen nur nach vorheriger Anmeldung Gruppen von bis zu 15 Personen empfangen und während ihres Aufenthalts in der Schau von einer pädagogisch geschulten Fachkraft betreut werden. Die soll nur bei Bedarf auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung aktiv werden.

50 Euro Eintritt für Müntzer-Schau: „Na schönen Dank!“

Jürgen Richter (CDU) fand diesen Ansatz nicht gut. „Das Projekt verfehlt ja völlig seinen Sinn, wenn ich als Besucher von Allstedt nicht auch einfach mal in die Multimediaausstellung gehen kann“, meinte er. „Dann haben wir hier eine neue Ausstellung, die nicht zugänglich ist – na schönen Dank.“

Der Vorschlag der Verwaltung sei eine Möglichkeit, die Schau kostendeckend zu betreiben, erklärte Kirchner. „Aber es ist nur ein erster Entwurf. Es kann gern in den Fraktionen darüber gesprochen werden, wir sind offen für Alternativen.“

Richter würde sich wünschen, dass man vielleicht auf Voranmeldung, aber für fünf Euro pro Person in die Ausstellung kommt. Kirchner indes könnte sich auch ausgedehntere Öffnungszeiten vorstellen, wenn sich ehrenamtliche Helfer finden würden, die das unentgeltlich absichern.

Gebührensatzung für Multimediaschau in Allstedt: Stadtrat soll am 26. Mai entscheiden

„Bei anderen Lösungsvorschlägen sind wir gerne bereit, die Satzung entsprechend zu ändern“, sagte er.

Die Gebührensatzung für die Multimediaausstellung soll in der nächsten Stadtratssitzung am 26. Mai diskutiert und beschlossen werden.

Das Ratskellergewölbe im Rathaus am Markt, wo Schäden an einer tragenden Säule festgestellt worden waren, wird für 335.000 Euro saniert. 90 Prozent der Summe kommen als Förderung vom Land. Auch die Einrichtung der Multimedia-Ausstellung zu Müntzer in Allstedt, für die 60.000 Euro im Haushalt vorgesehen sind, wird zu 90 Prozent vom Land Sachsen-Anhalt gefördert.