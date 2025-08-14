Allstedt taucht am Wochenende in die Geschichte ein. Thomas Müntzer besucht seinen Wirkungsort und es wird gefeiert. Wie lebten die Menschen vor 500 Jahren?

Band The Sandsacks laden auf den Marktplatz in Allstedt ein.

Allstedt - Allstedt taucht am Samstag und Sonntag in die Geschichte ein. Als ein weiteren Höhepunkt des Gedenkjahres „Thomas Müntzer und 500 Jahre Bauernkrieg“ wird zu „Müntzers Markt der Rebellion“ eingeladen. Dabei soll daran erinnert werden, wie der Prediger Thomas Müntzer einst mit seinen Anhängern von Allstedt aus zur Entscheidungsschlacht nach Frankenhausen zog.