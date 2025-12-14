Spätshopping, verkaufsoffener Sonntag, Weihnachtsmannparade und mehr. Der Händlerverein „Merseburg mittendrin“ hat den ersten Adventszauber im Zentrum organisiert. Was es gebracht hat und was sich die Merseburger in der Innenstadt noch wünschen.

Premiere für Adventszauber in Merseburg: „Es ist mehr Leben in der Straße“

Die Vorsitzende des Vereins „Merseburg Mittendrin“ zeigte sich zufrieden mit der Resonanz auf die Premiere des Weihnachtszaubers.

Merseburg/MZ. - Die Schneekönigin ist zufrieden. „Es ist wunderschön“, sagt Simone Funk. „Wenn man sich den Betrieb auf der Straße für einen Samstagnachmittag anguckt. Selbst, wenn die Leute nicht alle in die Läden gehen, sie haben Spaß.“ Die Kostümierte ist Vorsitzende des Vereins der Gewerbetreibenden in der Innenstadt „Merseburg mittendrin“. Der organisiert in diesem Jahr erstmalig den Adventszauber.