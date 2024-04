Zum 500-jährigen Jubiläum der Fürstenpredigt in diesem Jahr soll Allstedt ein Müntzer-Denkmal bekommen. Den Wert des Auftrags hatte die Stadt auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Allstedt/MZ. - Wer gestaltet das Müntzer-Denkmal für den Platz an der Giebelseite des Allstedter Rathauses? Dieser Beschluss soll in der Stadtratssitzung am 29. April fallen. Den Auftrag für die Gestaltung und das Aufstellen des Denkmals hatte die Stadt im Internet auf der Plattform „E-Vergabe“ öffentlich ausgeschrieben.

Dort wurde geschildert, dass Thomas Müntzer eine der zentralen Persönlichkeiten des Bauernkriegs war und dass auch seine Rolle als Reformator, der in Allstedt erstmals Gottesdienste komplett in deutscher Sprache hielt, nicht vergessen werden sollte. Ebenso wenig wie seine heute noch gebräuchlichen Neuerungen in der Kirchenmusik.

Am Montag fand die Submission für die Ausschreibung statt. In einer Beschlussvorlage wird dem Stadtrat nun eine Empfehlung unterbreitet werden, wer den Zuschlag erhalten soll. Den Wert des Auftrags hatte die Stadt auf rund 40.000 Euro geschätzt – inklusive Material, Statik, Fundament und Sockel samt vier Platten mit Müntzer-Zitaten, Transport sowie Montage vor Ort. Finanziert wird das Denkmal mit Fördermitteln für das Bauernkriegsjubiläum.

Einweihung bereits im August

Interessierte Künstler sollten eine etwa 2,70 Meter hohe Skulptur entwerfen, bei der Müntzers Silhouette aus acht Millimeter starkem Edelstahlblech geschnitten wird. Bei der Bewertung der eingereichten Angebote sollte laut Ausschreibung der künstlerische Eindruck nur mit 15 Prozent in die Waagschale fallen.

Den größten Teil macht mit 75 Prozent der Gesamtpreis aus. Mit zehn Prozent fließt die Zusicherung ein, den Zeitplan einzuhalten. Denn die Skulptur soll am 3. August im Rahmen des Bürgerfrühstücks zum 500-jährigen Jubiläum von Müntzers Fürstenpredigt eingeweiht werden. Aufgestellt werden soll sie am Standort des mittleren von drei Hochbeeten, die sich am Platz vor dem Rathaus-Giebel befinden.