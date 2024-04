Das sind die Pläne der Kunststiftung Sachsen-Anhalt für den Kunstparcours in Allstedt

Kunststiftung in Allstedt - Matthias Ritzmann großformatige Porträts

Allstedt/MZ. - „Allstedt – Wir kommen!“ Mit diesem Slogan hatte die Kunststiftung Sachsen-Anhalt am Dienstag zur Infoveranstaltung geladen. Nach diesem Abend kann man sagen: Da kommt tatsächlich was Großes auf Allstedt zu. Vorgestellt wurden die Skizzen und Entwürfe für den Kunstparcours, der sich durch die Allstedter Innenstadt schlängeln soll, aber auch weitere Projekte rund um das 500-Jährige des Bauernkriegs und das Wirken Thomas Müntzers in Allstedt.