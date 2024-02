Allstedt ein Müntzer-Denkmal bekommen. Doch das muss schnell gehen, denn eingeweiht werden soll das Denkmal eigentlich schon am 10. August. Wie sich die anderen Pläne und Projekte in Allstedt entwickeln.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ. - Zum 500-jährigen Jubiläum der Fürstenpredigt in diesem Jahr soll Allstedt ein Müntzer-Denkmal bekommen. Das kündigte Hauptamtsleiterin Evelyn Edler am Donnerstagabend in der Sitzung des Kultur- und Tourismusausschusses an.