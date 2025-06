So wird der Bauernkrieg in Mansfeld-Südharz vermarktet

Der Treppensteg am Vorwerksteich ist Teil des Kunstparcours "Glühende Horizonte" in Allstedt.

Allstedt/MZ. - Bis Oktober ist in der Allstedter Innenstadt vom Bäckerplatz über das Vorwerk bis in die Fabrikstraße der Kunstparcours „Glühende Horizonte“ zu erleben. Die zeitgenössische Kunst in der kleinen Stadt zieht nicht nur Individualbesucher, sondern auch ganze Busreisegruppen an.