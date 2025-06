Sina Schmidt vom VfB Sangerhausen startet bei den Deutschen Meisterschaften im Kegeln in München. Warum sie aktuell einen vollen Terminkalender hat und was ihre Ziele für die Zukunft sind.

Keglerin Sina Schmidt vom VfB Sangerhausen will in München den großen Wurf schaffen

Sina Schmidt vom VfB Sangerhausen geht am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften an den Start.

Sangerhausen/mz. - Sie ist die Hoffnung für Mansfeld-Südharz. Wenn am Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Kegeln bei den Aktiven stattfinden, geht Sina Schmidt vom VfB Sangerhausen in der Altersklasse U23 an den Start.