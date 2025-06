Beim Literaturfestival „Wörterspeise“ in Halle battlen sich die besten Poetry Slammer Sachsen-Anhalts. Der Sieger zieht weiter zum größten Bühnenliteratur-Festival Europas – den deutschsprachigen Meisterschaften 2025 in Chemnitz.

Poetry Slam 2025: Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im Pop-Up-Store in Halle

Kampf um den Poetry-Thron in der Großen Ulrichstraße

Pop-up-Store in der Großen Uli

Halle (Saale)/MZ. - Wenn Wörter wie Pfeile durch die Luft sausen, Pointen das Publikum zum Johlen bringen und Emotionen in Reimform die Bühne fluten – dann ist wieder Poetry Slam-Zeit. Vom 13. bis 15. Juni verwandelt sich die Große Ulrichstraße in Halle in eine lebendige Bühne der Sprachkunst: Das Literaturfestival „Wörterspeise“ bringt die besten Slammer Sachsen-Anhalts zur Landesmeisterschaft im Poetry Slam 2025 zusammen.