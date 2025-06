Die Anwohner machten sich jetzt in der Ortschaftsratssitzung Luft und brachten alle ihre Sorgen rund um die private Hundehaltung auf die Tagesordnung. Wie geht es jetzt weiter in Rothenschirmbach?

Die ausgebüxten Hunde sind nur die Spitze des Eisbergs in Rothenschirmbach

Beim Einsatz der Behörden in Rothenschirmbach. Es wurden zahlreiche Hunde ins Tierheim gebracht.

Rothenschirmbach/MZ - Es hätten kaum noch mehr Menschen in das kleine Gemeindebüro in Rothenschirmbach gepasst. Dass Ortsbürgermeister Dieter Preibisch so viele Gäste zur Ortschaftsratssitzung begrüßen konnte, hatte einen weniger schönen Grund, nämlich die Ausreißerhunde und den jüngsten Einsatz der Behörden von Stadt und Landkreis bei der privaten Hundehaltung im Ort.