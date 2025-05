Veterinäramt des Landkreises Mansfeld-Südharz geht Beschwerden über tierschutzrechtliche Verstöße einer Tierbesitzerin im Eisleber Ortsteil Rothenschirmbach nach. Was die Behörde unternehmen will.

Rothenschirmbach/MZ - Es stinkt im Haus und Ratten tummeln sich an einem Grundstück nahe bei der Kita in Rothenschirmbach, so schildern Anwohner den Zustand. Verursacherin ist offenbar eine Tierhalterin in einem Mehrfamilienhaus. Bei einer Kontrolle in dem Haus wurden zwei Behördenmitarbeiter nun sogar von Hunden angegriffen.