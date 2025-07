Stadtrat Halle Überraschende Änderung bei den Grünen: Brasche geht, Feige kommt - Was dahinter steckt

Stühlerücken bei den Grünen in Halle in der Sommerpause: Die Studentin Michelle Brasche zieht sich aus dem Stadtrat zurück. An ihre Stelle rückt Christian Feigl. Was die Hintergründe für die Änderung sind.