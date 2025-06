Arbeiten am neuen Vereinsheim kommen voran. Wann mit der Einweihung gerechnet werden kann.

Freude bei Sportlern in Merseburg - Blösien feiert Richtfest am Sportplatz

Nach Brand in Merseburg

In Blösien wurde Richtfest für das neue Vereinsheim gefeiert.

Merseburg/MZ. - Im März konnten die Fußballer von Borussia Blösien den Grundstein für ihr neues Domizil am Sportplatz legen. Jetzt wurde Richtfest gefeiert. Was in den vergangenen Wochen von den beteiligten Firmen HBW Langeneichstädt, Palme & Seifert und den Vereinsmitgliedern geschafft wurde, sorgte für Begeisterung.